Projektledare - Robusta Fastigheter
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2026-07-10
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Din nya arbetsplats
Drakfastigheter är Sundsvalls kommuns fastighetsförvaltare. Vi ser till att kommunens lokaler erbjuder en trivsam miljö för dem som vistas där genom att forma och utveckla våra fastigheter i nära samarbete med de kommunala verksamheter som hyr dem. Allt för att Sundsvalls kommun ska bedriva sin verksamhet i effektiva, ändamålsenliga och klimatsmarta lokaler.
Drakfastigheter är idag en verksamhet inom Kommunstyrelsekontorets förvaltning med ca 230 anställda. Utöver fastighetsförvaltning, städning, tvätt hantering och löpande drift ansvarar vi för ny-, om- och tillbyggnader i kommunala lokaler. Tillsammans med de kommunala förvaltningarna arbetar vi för att erbjuda sundsvallsborna lokaler och miljöer att trivas och utvecklas i.
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn.
Vi söker nu en engagerad projektledare som vill bidra till utvecklingen av Sundsvall genom att arbeta mot hållbara och robusta fastighetslösningar.
Så här bidrar du i rollen som projektedare
I rollen som projektledare leder du självständigt projekt med fokus på kvalitet, driftkontinuitet och utveckling av robusta fastigheter som kan upprätthålla sin funktion även vid samhällsstörningar och kriser. Under de första åren kommer ditt arbete i huvudsak att vara kopplat till delprojekten inom det övergripande utvecklingsprogrammet Robusta fastigheter.
Rollen kombinerar traditionell projektledning med ett specialistområde inom civil beredskap, säkerhet och robusthet i fastighetsbeståndet. Arbetet är i viss grad mer strategiskt och analytiskt, där du ansvarar för att utreda behov, ta fram beslutsunderlag, beställa konsultuppdrag och samordna olika aktörer för att omsätta krav och mål till konkreta åtgärder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och driva projekt från planering till genomförande och överlämning.
Ta fram projektdirektiv, förfrågningsunderlag, kalkyler, tidplaner och övriga beslutsunderlag.
Ansvara för upphandling av konsulter, tjänster och varor samt följa upp leveranser och avtal.
Samordna och styra externa konsulter och specialistkompetenser.
Genomföra analyser och utredningar kopplade till robusthet, säkerhet och driftkontinuitet i kommunens fastighetsbestånd.
Bidra till utvecklingen av kommunens arbete inom civilt försvar och krisberedskap med fokus på lokaler och samhällsviktiga fastigheter.
Säkerställa att projekt genomförs enligt styrande dokument, lagkrav och myndighetskrav.
Ansvara för projektuppföljning, dokumentation och erfarenhetsåterföring.
Delta i framtagandet av kravställningar för ramavtal och genomföra omvärldsbevakning inom området.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Högskole- eller eftergymnasieutbildning med byggteknisk inriktning eller motsvarande erhållen arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Dokumenterad yrkeserfarenhet av projektledning inom byggprojekt kopplade till fastigheter.
Mycket god kunskap i svenska i både tal och skrift samt god kunskap i engelska i tal och skrift
Goda kunskap inom Office paketet och av att jobba i fastighetsrelaterad IT-miljö
Innehar körkort B
Meriterande kunskaper och erfarenheter:
Tidigare erfarenhet av utvecklings-, förbättrings och/eller kvalitetsarbete, projektledning, kontinuitetshantering, risk- och sårbarhetsanalyser eller säkerhetsskyddsarbete
Erfarenhet av offentlig verksamhet, LOU, kalkylering och upphandling/inköp
Utbildning/kunskap inom entreprenad juridik
Som person är du självgående, initiativrik och har en stark drivkraft att föra arbetet framåt. Du har en lösningsorienterad inställning och trivs med att hantera komplexa frågor på ett strukturerat och metodiskt sätt. Du arbetar målmedvetet och tar ansvar för att nå resultat, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer med kollegor och samarbetspartners.
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten och har ett gott omdöme i dina bedömningar och prioriteringar. Du har förmåga att se helheten, analysera komplexa sammanhang och omsätta behov och krav till hållbara och långsiktiga lösningar. Rollen kräver att du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar, samtidigt som du agerar professionellt och med hög integritet. Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att
genomföras före beslut om anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Jobbnummer
9998835