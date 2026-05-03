Projektledare - Örebro
Fortifikationsverket söker projektledare med placering i Örebro. Som projektledare på Fortifikationsverket spelar du en central roll i vår tillväxt och utveckling som myndighet. Du arbetar nära avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum och bidrar till att vi bygger på ett effektivt sätt när det gäller både tid, kostnad och kvalité. Om du är redo att bli en del av oss, där du verkligen kan göra skillnad och samtidigt utvecklas professionellt, ser vi fram emot din ansökan!
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och vi är experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vi äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter.
Din vardag - stärka Sveriges försvarsförmåga
Våra kunders utökade behov av ändamålsenliga lokaler och befästningar medför ökade investeringsvolymer en lång tid framöver.
Som projektledare ansvarar du för, samt leder och samordnar genomförande av bygg- och anläggningsprojekt med säkerhetsskydd, från tidigt skede till färdig byggnad- och anläggning. Arbetet som projektledare innebär att du medverkar i byggprocessens samtliga skeden, särskilt med kunskap om fortifikation och säkerhetsskydd inom bygg- och anläggnings-projekt. Arbetet innebär medverkan i upphandling av konsulter och entreprenörer. Du ansvarar för byggprojekt med kostnader och tid samt kund- och myndighetskontakter. I arbetet ingår det att vara beställaransvarig gentemot konsulter och entreprenörer samt att kunna ta på dig ombudsrollen för vissa projekt. Arbetet sker i många fall i team tillsammans med projektledare, stabspersonal och specialister. Tjänsten innebär resor inom Sverige då Fortifikationsverket bedriver verksamhet i hela landet.Publiceringsdatum2026-05-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Universitets- eller högskoleutbildning med inriktning samhällsbyggnad, byggteknik, väg och vatten, arkitektur, fastighetsförvaltning eller motsvarande, alternativt annan utbildning som vi bedömer likvärdig
Erfarenhet av att självständigt leda investeringsprojekt kopplat till bygg-, anläggning- och fastighetsbranschen med ansvar för tid, kostnad, kvalitet, miljö och funktion
Erfarenhet som projektledare på kommun/ myndighet, projekterande/byggledande konsult eller entreprenör.
En ledarkompetens som vi bedömer tillfredsställande
En hög säkerhetsmedvetenhet
Goda kunskaper i svenska både tal och skrift
God vana vid administrativa IT-system
Körkort klass B
Det är meriterande om du har:
Fortifikatorisk grundutbildning
Kunskap inom befästningsteknik
Kunskap inom säkerhetsskydd
Kunskap om Försvarsmaktens verksamhet eller annan försvarsmyndighet
Kunskap avseende kostnadsbedömning/ anbudskalkylering i projekt
Kunskap inom fastighets- och entreprenadjuridik
Kunskap inom Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)
Flerårig erfarenhet av att jobba med fortifikatoriskt- och fysiskt skydd av byggnader
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. För den här rollen vill vi att du är en person som sätter upp höga mål för dig själv och du arbetar hårt och ambitiöst för att nå dessa mål. Vidare är du strukturerad, planerar ditt arbete väl och arbetar enligt uppställda processer. Du är duktig på att samarbeta med andra, både kollegor, entreprenörer och våra hyresgäster. Att hålla deadlines och slutföra det som har påbörjats är andra viktiga egenskaper som krävs. Du kan leda andra och få ett team att arbeta mot ett gemensamt mål. Vi behöver dig som har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet och gott omdöme och en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder ett intressant uppdrag och stimulerande arbetsuppgifter i ett tryggt arbetslag. Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning samt att medarbetare hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort är Örebro. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 31 maj 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Mikael Axelsson, tfn 010-44 44 178 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark, 010-44 44 690 Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
631 89 ÖREBRO
För detta jobb krävs körkort.
