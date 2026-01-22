Projektledare - Kristinehamn
2026-01-22
Nu söker vi projektledare till Kristinehamn. Har du flerårig erfarenhet av att planera och genomföra investeringsprojekt inom byggbranschen, med ansvar för tid, kostnad och funktion, kan detta vara nästa steg i din karriär.
Fortifikationsverket äger, utvecklar och förvaltar robusta försvarsfastigheter för fred, kris och krig. Med vår unika kompetens inom försvarsfastigheter skapar vi säkra miljöer för ett robust totalförsvar.Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Som projektledare ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av bygg- och anläggningsprojekt, där du leder och samordnar arbetet mellan olika interna och externa aktörer. I rollen säkerställer du att projekten genomförs enligt uppsatta mål avseende tid, kostnad, kvalitet och arbetsmiljö.
Arbetet som projektledare på Fortifikationsverket innebär att du medverkar i hela byggprocessen - från tidiga skeden såsom behovsanalys och projektering, till produktion, färdigställande och överlämning till förvaltning och kund. Du har en central roll i dialogen med beställare, konsulter, entreprenörer och andra intressenter och bidrar aktivt till att skapa hållbara och effektiva lösningar.KvalifikationerUtbildningsbakgrund
Universitets- eller högskoleutbildning alternativt gymnasieingenjör med inriktning samhällsbyggnad, bygg- eller installationsteknik, arkitektur eller utbildning som vi bedömer likvärdig.
Kunskap inom entreprenadjuridik samt Lagen om offentlig upphandling (LOU) ser vi som meriterande.
Din tidigare arbetslivserfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten har du ledarkompetens som vi bedömer tillfredställande. Du har även flerårig erfarenhet av arbete med planering och genomförande av investeringsprojekt kopplat till byggbranschen, där du har haft ansvar för tid, kostnad och funktion. Utöver ovanstående har du även goda kunskaper i svenska samt körkort klass B.
Det är meriterande om du har erfarenhet avseende kostnadsbedömning/anbudskalkylering i projekt och erfarenhet av Fortifikationsverkets verksamhet, främst inom bygg och förvaltning. Det är även meriterande om du tidigare arbetat med mark- och anläggningsprojekt.
För att lyckas i rollen är du en strukturerad och analytisk person som har förmåga att planera, prioritera och fatta välgrundade beslut. Du arbetar metodiskt och har ett lösningsorienterat förhållningssätt även i komplexa frågeställningar.
Du trivs med att samarbeta med andra och har lätt för att skapa goda relationer med kollegor, kunder och externa samarbetspartners. Samtidigt är du stabil och trygg i ditt ledarskap, även i situationer med högt tempo eller förändrade förutsättningar.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med drygt 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Kristinehamn. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 10 februari 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Nicklas Berg, 010-44 44 991 eller rekryteringsspecialist Sonja Sand 010-44 44 983. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
Detta är ett heltidsjobb.
