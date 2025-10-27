Projektledande Säljare - B2B
2025-10-27
Vi expanderar och söker medarbetare som är lika affärsdrivna som vi!
Här har du en unik möjlighet att växa in i en framtida nyckelroll inom vår organisation.
Vidablick Solkraft är ett snabbväxande företag med bas i Kristianstad, specialiserat på skräddarsydda solcellslösningar för privatpersoner, lantbruk, industri, bostadsrättsföreningar och företag.
Vi ingår i koncernen Palm Holding AB, där vi tillsammans bygger framtidens energilösningar med hög kvalitet och stort engagemang. Vi arbetar i ett litet men tight team där rätt person erbjuds stora möjligheter att ta en nyckelroll i organisationen framöver. Redo att växla upp?
Inriktning
Solcellsanläggningar, energilagring, laddboxar, taktäckning och takbyte
B2B - Byggföretag, industri, lantbruk, bostadsrättsföreningar och kommuner
Arbetsområde: Skåne och Blekinge,
Vi söker
För att trivas i rollen som projektledande säljare hos oss är du en naturlig kommunikatör som vet hur man skapar förtroende och bygger långsiktiga relationer. Du brinner för att hitta lösningar som verkligen gör skillnad för kunden och lämnar inte ifrån dig något som inte känns helt rätt.
Du har redan ett välutvecklat nätverk inom ditt kundsegment - bygg, industri, lantbruk, BRF och kommun - men ditt driv framåt gör att du ständigt söker nya vägar till långsiktiga affärsrelationer.
Kort sagt: du känner människorna i branschen, vet hur de tänker och hur man får saker att hända. Affärer driver dig - inte bara för siffrornas skull, utan för att du gillar att se konkreta resultat och skapa verkligt värde.
Din nyfikenhet gör att du vill förstå hur saker fungerar, och du håller dig uppdaterad i en bransch som utvecklas snabbare än någonsin. Du ser potentialen i nya lösningar och vill vara med där det händer, i takt med den innovativa utveckling som solenergiområdet erbjuder.
Du har flera års erfarenhet av att sälja och driva projekt inom B2B och har i den rollen arbetat med projekt från start till mål. Vi tror att du antingen har drivit eget företag eller haft en ledande roll med ansvar för flera parallella processer. Du har förståelse för att alla i en mindre organisation arbetar som "spindeln i nätet" och du har en stark teamkänsla.
Dina arbetsuppgifter
Du följer kunden från start till mål. Det innebär att du hjälper kunden att utforma anläggningen, gör platsbesök, tar fram kalkyler och offerter.
Om du får förtroendet att leverera anläggningen, bistår du i projektering, inköp och leverans.
Ditt kundsegment är främst B2B, men affärer med privatkunder kan också förekomma. Du samordnar och bokar elektriker och montörer, och ser till att vi har en effektiv och motiverad arbetskedja.
Eftersom du har näsa för affärer ser du även synergier och möjligheter att stärka andra aktörer inom vår koncern när tillfälle ges.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Vi rekommenderar därför att inkomma med ansökan så snart som möjligt.
Tillträde: Snarast
Vi erbjuder
Fast månadslön
Bonussystem
Förmånsbil
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att axla en större roll inom organisationen på sikt
Arbetsområde: Skåne och BlekingeKvalifikationer
Stort affärsdriv
Befintligt nätverk inom relevant kundsegment
El-teknisk kunnighet
Erfarenhet av kalkyl och anbud
Erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av försäljning inom solenergi
Kunskap om AB 04, ABT 06, LOU
Förståelse för entreprenadjuridik
Flytande svenska i tal och skriftKörkortskrav
Meriterande
Erfarenhet som egen företagare
Erfarenhet av ledande befattning
Erfarenhet av projektering, snö- och vindlastberäkningar samt rapporter i PV-Sol
BAS-U / BAS-P
B2C Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: info@vidablicksolkraft.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Säljande Projektledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vidablick Solkraft AB
(org.nr 559131-8000), http://www.vidablicksolkraft.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Emma Stjernberg emma@vidablicksolkraft.se 0760-213 313 Jobbnummer
9576684