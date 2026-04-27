Projektkoordinator till Boden
Vill du ta nästa steg i karriären och bli en del av ett spännande projekt i Boden? Trivs du i en roll där struktur, samordning och noggrannhet är viktiga delar av vardagen? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Professionals Nord söker nu, för kunds räkning, en projektkoordinator inom dokumentation till ett större bolag inom infrastruktur i Boden. Rollen passar dig som har bakgrund inom samhällsbyggnad, teknik eller ingenjörsområdet - oavsett om du är nyexaminerad eller har några års erfarenhet i arbetslivet. Det viktigaste är att du har rätt driv, engagemang och vilja att utvecklas.
Uppdraget inleds som en anställning via Professionals Nord, med ambitionen att du på sikt går över i anställning hos kundföretaget, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att samordna, kvalitetssäkra och leverera projektets slutdokumentation. Du blir en nyckelperson i projektets avslutande faser och säkerställer att all dokumentation är komplett, korrekt och levererad enligt tidsplan.
Du kommer ha många kontaktytor internt och externt och arbeta nära projektledning, teknik, kvalitet, inköp, entreprenörer och andra samarbetspartners. Du arbetar efter bekväma arbetstider 07-16, mån-fre.
Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter är bland annat:
Samordna insamling av slutdokumentation såsom ritningar, certifikat, tekniska filer och rapporter
Säkerställa att dokumentation uppfyller krav från kund, avtal och myndigheter
Ansvara för dokumentstyrning kopplat till överlämning av projekt
Följa upp status på dokumentation och driva in saknade underlag
Granska dokument utifrån kvalitet, korrekthet och struktur
Hantera och underhålla dokument i företagets dokumenthanteringssystem
Leverera färdiga dokumentationspaket till beställare och intressenter
Identifiera risker kopplade till försenad eller bristfällig dokumentation
Vi söker dig som
Har erfarenhet av dokumenthantering, projektkoordinering eller liknande administrativ roll
Är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten
Har förmåga att hantera flera deadlines samtidigt
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom samhällsbyggnad, teknik, projektledning eller liknande.
Du erbjuds
Möjlighet att arbeta inom ett stort och spännande bolag långsiktig betydelse
En viktig roll med mycket eget ansvar och många kontaktytor
Goda möjligheter till kompetensutveckling och fortsatt karriär hos kundföretaget
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: Heltid STAD: BodenURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Hanna Degerhäll / hanna.degerhall@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på hanna.degerhall@pn.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://www.pn.se/
961 38 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Konsultchef
Hanna Degerhäll hanna.degerhall@pn.se +46738004708 Jobbnummer
