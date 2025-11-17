Projektkoordinator till Arbetsmarknadsenheten
2025-11-17
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar. Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
OPIS (Offensiv progression i samverkan) är ett arbetsmarknadsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och drivs i tio kommuner i Jönköpings och Kalmar län. Syftet med projektet är att stärka Arbetsförmedlingens och deltagande kommuners förmåga att bidra till minskad arbetslöshet i gruppen personer som stått utan arbete under lång tid. Projektet ska pågå t o m december 2027. Projektet har som mål att utveckla effektiva processer och en stark struktur, för samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna, som tar fasta på individens resurser. Det handlar om att inrikta sig på en idé om ett yrke, en inriktning på arbetsmarknaden från början, istället för att konstatera hinder och begränsningar.
Projektkoordinators arbete innefattar dels att i samråd med Arbetsförmedlingen identifiera och aktualisera deltagare i projektet, dels att tillsammans med deltagarna hitta vägar till studier och/eller arbete. Individuella handlingsplaner ska utformas tillsammans med respektive deltagare och kontinuerligt följas upp. En röd tråd invävd i individplaneringen är att deltagarna ska utveckla sin svenska till en funktionell nivå.
Koordinatorn har en viktig roll i att arbeta med deltagarnas motivation och utvecklingsförmåga. Koordinatorn ska samverka inom kommunen i frågor som rör integration, utbildning, arbetsmarknad samt kompetensförsörjningsfrågor. Uppdrag under projektet kommer att vara att upparbeta och utveckla och nära samarbeta med, arbetsgivare/arbetsplatser/skolor och utbildningsaktörer inför att deltagarna ska göra studiebesök, börja studera eller göra praktik på olika arbetsplatser.
Du ska ge stöd både till arbetsplatser och deltagare inför och under eventuella praktikperioden, för att bidra till en långsiktighet. Du ska vid behov hjälpa/stödja individerna med kontakter med andra myndigheter, Studie- och yrkesvägledare, mfl. Vilket innefattar både projektets deltagare men också andra deltagare som är i Arbetsmarknadsenhetens verksamheter. Arbetet med deltagarna sker både individuellt och i grupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av motiverande-, pedagogiskt- och/eller coachande arbete. Du har troligtvis en dokumenterad högskole- eller universitetsexamen inom arbete med målgruppen, alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver ha god kunskap om arbetsmarknaden i Oskarshamn, närområdet och i Sverige och meriterande är om du har utbildning inom MI och/eller lösningsfokuserat förhållningssätt samt lågaffektivt bemötande.
För att du ska trivas som projektmedarbetare hos oss krävs det att du är strukturerad, självgående samt service- och kvalitetsmedveten. Vidare behöver du ha lätt för att samarbeta med kollegor, samarbetspartners, såväl internt som externt, på så sätt att du är lyhörd, smidig och löser eventuella frågeställningar på ett konstruktivt sätt.
Detta förutsätter också:
* god samarbetsförmåga med medarbetare/samverkansparter och arbetsgivare/arbetsplatser.
* god förmåga att självständigt planera och strukturera samt vara drivande och flexibel i ditt arbete
* du är relationsskapande och har lätt för att kommunicera och med en pedagogisk förmåga som kan inspirera andra
Du behöver vara engagerad och ha en tro på människors inneboende förmåga och drivkraft. Du ska ha upparbetade kontakter samt ett utvecklat samverkansnätverk i kommunen i frågor som rör integration, utbildning, arbetsmarknad samt kompetensförsörjning. Det är viktigt att du har personliga egenskaper som lämpar sig för kontaktskapande och samordnande arbete. Du behöver kunna hålla i gruppaktiviteter och medverka i det pedagogiska arbetet med deltagarna.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o
Anställningen är en projektanställning som kommer pågå till och med 2027-12-31.
Rekrytering kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan! Ersättning
