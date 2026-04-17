Projektkoordinator
2026-04-17
Om Green Wall Designs
Green Wall Designs är en kreativ studio i Stockholm specialiserad på ljusdesign, produktionsdesign och produktion av visuellt content för live- och underhållningsbranschen.
Företaget grundades 2008 med målet att förena dessa discipliner inom samma verksamhet. I dag består Green Wall Designs av ett kreativt och tekniskt team på omkring 20 personer som arbetar i en avancerad och snabbfotad produktionsmiljö. Våra projekt ställer höga krav på precision, kvalitet och leveranssäkerhet, och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra metoder och kompetenser för att möta branschens växande behov.
Vi värdesätter kreativitet i alla former, professionalism, tydlighet och ett prestigelöst arbetssätt, och vi utvecklar långsiktiga samarbeten tillsammans med producenter, kreatörer och tekniska team i Sverige och internationellt.
Rollen vi söker
Green Wall Designs söker en Project Coordinator som gärna har erfarenhet inom liveproduktion, event, scenkonst, broadcast eller produktion av ljusdesign och/eller visuellt content.
I rollen stöttar du producenten med administration, schemaläggning, dokumentation och koordinering av team och leveranser.
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och trivs med att hålla ordning i kreativa och tekniska miljöer. Du har ett professionellt bemötande och uppskattar att arbeta nära både producenter, kreatörer och produktionsteam. Som Project Coordinator bygger du goda relationer med kunder och samarbetspartners och bidrar till att skapa tydliga processer och ett smidigt arbetsflöde genom hela projektet. Erfarenhet av koordinering eller arbete i kreativa produktioner är meriterande men inte ett krav.
I vårt dagliga arbete samarbetar vi med artister, producenter och kreativa team, och våra produktioner når publik över hela världen. I studion i Sickla arbetar du tillsammans med engagerade kollegor och vår studiohund Beppe, som gärna tar emot lite uppmärksamhet mellan varven.
Typiska arbetsuppgifter
Stödja producenten i daglig projektadministration
Hantera schemaläggning, mötesbokningar och tidslinjer
Uppdatera produktionsdokument, listor, leveransplaner och status
Assistera i kommunikation mellan team, kund och leverantörer
Förbereda och sammanställa material inför möten och presentationer
Säkerställa korrekt filhantering, versionering och dokumentation
Följa upp deadlines och flagga eventuella risker
Driva små leveranser och delmoment självständigt
Vi ser gärna att du
Känner dig bekväm i en roll där du stöttar producenter och kreatörer genom att hålla ihop administration och koordinering
Är trygg i att arbeta självständigt och tar initiativ
Har möjlighet att arbeta på plats i vår studio i Sickla
Har mycket god kommunikativ förmåga på engelska och svenska, i tal och skrift
Är en lagspelare som bidrar till en positiv, prestigelös och professionell arbetskultur
Är beredd att resa i tjänsten, både inom Sverige och internationellt
Har erfarenhet av eller intresse för liveproduktion, event, scenkonst, broadcast eller visuellt content
Skicka din ansökan med CV och relevanta länkar till work@greenwall.se
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: work@greenwall.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Green Wall Designs AB
