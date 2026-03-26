Projektkoordinator
2026-03-26
Vill du arbeta med koordinering av laboratorieaktiviteter inom strukturbiologi, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskare vid Uppsala universitet.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som vart och ett fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi och immunologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi. Den vetenskapliga grunden för det vi gör ligger inom biologin, men vår forskning överlappar med andra områden som medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskap och fysik. Institutionen har över 200 anställda, varav ett 60-tal doktorander. Läs gärna mer om vårt arbete på https://icm.uu.se.
Vid programmet för strukturbiologi studerar vi grundläggande biologiska processer med utgångspunkt i ett strukturbiologiskt perspektiv. Vi använder röntgenkristallografi och kryo-elektronmikroskopi för att strukturbestämma proteiner, RNA och biomakromolekylära komplex till hög upplösning. Kunskap om struktur ger oss möjlighet att identifiera struktur-funktionsamband och att både formulera och testa mekanistiska hypoteser med hjälp av till exempel "protein engineering," bioinformatik och datorberäkningar samt olika biokemiska och biofysikaliska analysmetoder. Exempel på forskningsprojekt inom programmet är struktur-funktionstudier av proteinsyntes, antibiotikaresistens, metallhomeostas, enzymkatalys, proteinevolution, katalytiskt aktiva RNA-molekyler, amyloid, och chaperon-styrd uppbyggnad av spindeltråd och andra komplexa strukturer. Programmet är värd för UUs kryoelektronmikroskopifacilitet för högupplöst strukturbestämning med "single particle analysis"-metodik (Cryo-EM Uppsala). Vi är nu inne i en mycket spännande och expansiv fas där vi tillsammans med forskare framförallt vid programmet för Biofysik bygger upp en integrerad miljö för avancerade studier av funktionell strukturell dynamik.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för våra laboratorier och laboratorieverksamhet. Laboratoriearbete. Inköp/beställning av kemikalier, laboratorieutrustning och instrument, och registrering av kemikalier i KLARNA. Upprätthållande av laboratoriesäkerhet. Underhåll/reparation, service och upphandling av instrumentering. Frakt/leverans av prov (X-ray, cryo-EM). Koordinering och administration (t.ex. programmöten, aktiviteter inom den lokala infrastrukturen FSD, diverse event och workshops, sociala aktiviteter). I arbetet ingår även administrativ verksamhet för den nationella bioinformatikinfrastrukturen NBIS (https://nbis.se),
exempelvis arbete med ISO-certifiering och kvalitetskontroll.
Kvalifikationskrav
Minst licentiatexamen i strukturbiologi eller som arbetsgivaren bedömer likvärdigt område. Gedigen erfarenhet (minst 7 år) av proteinkristallisation och proteinrening. Teoretisk och praktisk erfarenhet av proteinrening och qPCR. Erfarenhet av att sätta upp ett strukturbiologiskt lab. Gedigen erfarenhet (minst 5 år) av ISO-certifieringsarbete.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Stefan Knight, 018-471 45 54, stefan.knight@icm.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 9 april 2026, UFV-PA 202X/XXXX.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se
Individuell lönesättning
