Projektkoordinator
2026-02-19
Som projektkoordinator hos oss blir du en viktig del av arbetet med att hålla ihop projekt, skapa struktur och hjälpa teamen att nå sina mål.
Om Plejd
Plejd är ett snabbväxande och innovativt svenskt techbolag inom smart belysning och hemautomation. Vi brinner för att göra elektrikerns vardag enklare genom att utveckla produkter och tjänster som utnyttjar den nya tekniken på rätt sätt. Genom vår ledande position inom belysningsautomation har vi etablerat oss som en nyckelaktör på den svenska marknaden. Vi är ett integrerat fullstack-företag med intern expertis och vi stoltserar med en bred grupp av specialister inom områden som produktion, automation, elektronik, mekanik, inbyggda system, apputveckling och moln/backend-teknologier. Allt under ett tak.
Rollen vi erbjuder
I den här rollen kommer du att stötta våra projektteam och säkerställa att produkter tar sig smidigt genom hela utvecklingsprocessen. Du bidrar med struktur, koordinering och kvalitet i det dagliga arbetet, och hjälper teamet att hålla riktning mot projektets mål.
Du kommer att arbeta nära utvecklare och andra funktioner inom organisationen för att se till att processer följs, milstolpar nås och att samarbetet mellan team fungerar effektivt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Samordna tidslinjer och deadlines över flera team och projekt
Koordinera tvärfunktionellt för att skapa effektiva arbetssätt och processer
Hjälpa teamen att undanröja hinder och hålla projekt i rörelse
Säkerställa att milstolpar nås och att utvecklingsprocessen följs
Uppdatera projektets dokumentation och bidra med förbättringsförslag
Vi är ett väldigt samarbetsinriktat företag, och rollen innebär ett nära samarbete med utvecklare och kollegor från flera avdelningar för att säkerställa kvalitet i den slutliga produkten.
Om dig
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som tycker om att skapa struktur och driva projekt framåt, samtidigt som du är flexibel när förutsättningarna förändras. Du har ett öga för kvalitet och gillar att samarbeta med olika team för att säkerställa att utvecklingsprocessen flyter på smidigt.
Vi tror att du har:
Civilingenjörs- eller högskoleutbildning inom industriell ekonomi, maskinteknik, elektroteknik eller annan relevant teknisk inriktning
Några års erfarenhet av projektkoordinering, projektledning eller liknande roller i en teknisk miljö
Mycket god förmåga att uttrycka dig på både svenska och engelska, i tal och skrift
Ett driv att arbeta i ett innovationsfokuserat företag där vi ständigt förbättrar våra processer och alltid strävar efter högsta kvalitet
Starka samarbets- och kommunikationsförmågor, och en förmåga att koordinera mellan kollegor med olika kompetenser och arbetssätt
Rekryteringsprocessen
