Projektkoordinator
Luossavaara-Kiirunavaara AB
2025-11-03
Som projektkoordinator hos oss får du en nyckelroll i spännande projekt, där du får ta stort ansvar och utvecklas i en engagerad och kompetent arbetsmiljö.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som projektkoordinator säkerställer du att projektet drivs effektivt genom att samordna dokumentation, administrera processer och bistå med stöd i planering, uppföljning och kommunikation. Arbetet sker i nära samarbete med projektledare och uppdragsgivare inom affärsområdet.Tjänsten är placerad i sektionen för förädlingsprojekt i Kiruna. Vårt ansvarsområde innefattar projekt inom sovring, anrikning och kulsinterverk. Sektionen består av 14 medarbetare som är fördelade på befattningarna projektledare, projektkoordinator och byggledare. Du blir en del av en renodlad projektorganisation. Här möts du av ett positivt och kunnigt team med en samarbetsinriktad kultur, där vi stöttar varandra och löser utmaningar tillsammans. Hos oss har du goda möjlighet att utvecklas inom LKAB och i din yrkesroll.
Projektkoordinatorns huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- Tillse att fastställda rutiner, mallar och checklistor används i projektet
- Styra och samordna dokumenthanteringen samt teknisk dokumentation i projektet
- Upprätta inköp
- Uppföljning av projektekonomi
- Bistå vid utskick av ritningar och annan väsentlig information
- Medverka vid upprättande och uppföljning av förfrågningshandlingar, upphandlingar och kontrakt
- Biträda projektet med att samordna resurser
- Administrera projektverktyg
- Vid behov kontakta intressenter, myndigheter, leverantörer och övriga fackmän
- Självständigt handha avgränsade frågor/uppdrag som uppstår under projektets gång
Det här har du med dig
- Gymnasial utbildning
- Erfarenhet av administrativa arbeten
- Goda språkkunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
- B-körkort för manuell växellåda
- Kunskap av olika entreprenad- och upphandlingsformer (meriterande)
- Eftergymnasial utbildning och erfarenhet av att arbeta i projekt (meriterande)
Vidare har du en förmåga att snabbt förstå helheten och hitta logiska samband i komplex information. Du arbetar självständigt, planerar och organiserar ditt arbete väl, slutför uppgifter i tid och håller deadlines. Med din samarbetsvilja och prestigelöshet hittar du lösningar som gynnar det gemensamma målet och tar dig an utmaningar med en lösningsorienterad inställning. Du är van att jobba i en miljö med många kontaktytor och intressenter där god kommunikation är A och O.
Varmt välkommen med din ansökan!
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stationerad i Kiruna
Omfattning: Heltid, arbetstiderna är dagtid mån-fre
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Anneli Ejnestrand anneli.ejnestrand@lkab.com
Fackliga kontakter:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
