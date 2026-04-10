Projektingenjör Tvärbana
2026-04-10
Vi söker en Projektingenjör till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som projektingenjör innebär att stötta projekteringsledningen, främst i framtagandet av förfrågningsunderlag under projekteringsfasen, och därefter vid behov stödja projektledning och projektering även i produktionsskedet. Rollen är varierad och kräver självständigt arbete, där fokus ligger på att bidra till att projektet uppnår sina mål enligt uppsatta krav och metodik. Arbetet innefattar både administrativa, samordnande och analytiska uppgifter samt aktiv medverkan i projektets olika delar.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Bistå projekteringsledare under pågående projektering för att sedan övergå till stöd i produktionen
Följa upp och dokumentera granskning under projektering
Stödja projekteringsledaren i samordningen av projektörer
Administration i system som används inom projektet, tex inom ekonomi, risk och tider
Hjälpa till att ta fram presentationsmaterial, dokumentera/protokollföra möten
Hjälpa till att ta fram projektplan, WBS och tidplan
Sammanställa kostnadskalkyler, underlag inför upphandling, underlag för statusrapportering av projekt
Stötta och följa upp risker inom projektet
Leda vissa möten och workshops
Hantera ÄTA och underrättelser under projektering och produktion, sammanställa och besvara mot leverantörer
Delaktig i ekonomimöten med leverantörer samt andra möten
Krav (OBS, obligatoriska)
Högskoleingenjörsutbilding inom relevant område eller yrkeshögskoleutbildning inom relevant område. Relevant område är t.ex. Samhällsbyggnad, Väg- och vattenbyggnad, Byggteknik och VA.
Minst fyra (4) års arbetslivserfarenhet av projekterings- och/eller entreprenadskede inom infrastruktur och anläggning. Erfarenheten kan ha inhämtats i exempelvis följande roller, projektingenjör, entreprenadingenjör, arbetsledare, projekteringsledare.
Dokumenterad utbildning inom entreprenadjuridik. Styrks med utbildningsbevis som bifogas i anbudet.
Erfarenhet av att skriva mötesprotokoll, byggmötesprotokoll, underrättelser från minst ett (1) uppdrag.
Meriterande
Arbetslivserfarenhet av spår- eller järnvägsprojekt från minst ett (1) uppdrag.
Arbetslivsrfarenhet av infrastruktur- eller anläggningsarbeten större än 50Mkr i stadsmiljö från minst ett (1) uppdrag.
Dokumenterad projektledarutbildning. Dina personliga egenskaper
God samarbetsförmåga
Handlingskraftig genom att skapa framdrift med förmåga att leverera
Lösningsinriktad och tar sig an problem med en öppen attityd, bjuder in till dialog och samverkan
God förmåga att samarbeta och skapa team, upprätta och bevara relationer
Systematisk och strukturerad, förmåga att skapa förutsättningar för effektiva arbetssätt
Hög kommunikationsförmåga där du kan formulera dig i tal och skrift på svenska.
Initiativtagande och självgåendeOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7547771-1940196".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
