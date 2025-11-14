Projektingenjör till Varberg Energi
AB Effektiv Borås / Elektronikjobb / Varberg Visa alla elektronikjobb i Varberg
2025-11-14
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Härryda
eller i hela Sverige
Just nu söker vi två projektingenjörer, en tillsvidareanställning och ett föräldravikariat, till vårt kunniga och engagerade team.
Din framtida arbetsgivare
Vi på Varberg Energi arbetar med fokus på förnybar energi och energibalansering. Med kreativitet och engagemang tillsammans med våra anställda skapar vi energi och innovativa lösningar för våra kunder. Långsiktighet och kvalitet präglar vår vilja att investera i egna vind-, sol- och batteriparker samt nya smarta energitjänster. Tack vare alla dessa insatser optimerar vi vårt bidrag för en hållbar samhällsutveckling.
Våra värdeord är framåtanda, nytänkande, mod och kunskap vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Vi strävar efter att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig välkomna. Lär känna oss mer på Varberg Energi
Vad erbjuder rollen?
I rollen som projektingenjör ansvarar du för planering, projektering och beredning av projekt inom Varberg Energis elområde samt att byggnationen utförs och dokumenteras på ett korrekt sätt.
Vi vill nu förstärka avdelningen med projektingenjörer som planerar nybyggnationer och förändringar i ledningsnätet. I tillsvidaretjänsten ingår ett särskilt fokus på resurssättning och planering, medan vikariatet sträcker sig över cirka ett år, med möjlighet till förlängning.
Som projektingenjör kommer du bland annat att:
Projektleda projekt från start till mål och säkerställa att arbetet genomförs enligt tidplan, budget och kvalitet, i nära samarbete med tekniker och driftpersonal, där du även kan agera BAS-P.
Planera och ta fram bygghandlingar för eldistribution på ledningsnät (0,4-10 kV), gatu- och belysningsanläggningar samt signalnät och signalutrustning.
Bereda material, ta fram dokumentation i NIS-systemet Digpro och ansvara för kostnadsberäkningar och offerter för interna och externa projekt.
Samordna och kommunicera med kunder, myndigheter, entreprenörer och övriga verksamheter inom Varberg Energi.
Arbeta med kundanslutningar via Installatörswebben och säkerställa att nätutbyggnad och teknisk dokumentation håller hög kvalitet.
Vem är du?
Vi söker dig med erfarenhet och kompetens av projektering samt planering, främst inom förläggning av el & gatubelysning. Du är van att projektera och har erfarenhet av att planera utbyggnad av elnät. Det är bra om du har erfarenhet av projektledning och trivs i en roll där du får hålla ihop helheten i projekt. Vi tror att du har arbetat i systemet dpPower / Digpro eller motsvarande tidigare.
Vi tror att du har en elteknisk utbildning alternativt en högskoleutbildning inom energi, bygg, VVS eller maskin. Du är van att arbeta självständigt samt i grupp tillsammans med andra projektledare och kollegor.
Som person är du självgående, ödmjuk och har lätt för att samarbeta med andra.
Är detta din perfekta match?
I rollen som projektingenjör får du möjlighet att driva och ansvara för projekt från start till mål, där du bidrar till att utveckla Varbergs kommun i takt med dess tillväxt. Samtidigt blir du en viktig del av ett bolag med stark framtidstro, hög kompetensnivå och en kultur som präglas av samarbete, mod och nytänkande. Du får arbeta med hållbara och smarta lösningar som gör verklig skillnad för klimatet tillsammans med sociala, engagerade och kunniga kollegor som brinner för att skapa framtidens energilösningar.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 7 dec. Vill du veta mer om tjänsten, kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
eller 0340-627046.
För den här tjänsterna förmedlar Effektiv kontakten och du kommer bli anställd direkt hos Varberg Energi.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos Varberg Energi.
Sökord
Projektledare, El, Elnät, Energi, entreprenadjuridik, projektingenjör, anslutningsingenjör, signalutrustning, signalkablage, Nätstationer, BAS-P, BAS-U, Belysning, Gatubelysning, GB, projektering, Digpro, DP, Organizer, Webmap, Netkoll, Beredning, Beredare, Unit4, EBR, AMA, elinstallationer Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), http://effektiv.se Arbetsplats
Effektiv Kontakt
Ingrid Törngren ingrid@effektiv.se 0340-627100 Jobbnummer
9604473