Projektingenjör till Granitor, Gävle
2025-12-22
Granitor Electro är ett av Skandinaviens ledande elteknikföretag. När du börjar arbeta hos oss kommer du till ett väletablerat företag med stark familjekänsla - med gemenskap, sammanhållning och trivsel. Vi är stolta över att kunna erbjuda varierande arbetsuppgifter, trygghet och goda utvecklings- och karriärmöjligheter för våra anställda.Vill du bli en viktig spelare i ett kompetent team som gillar att arbeta nära uppdragsgivare i ett öppet samarbetsklimat? Är du drivande och van att arbeta självständigt?
Bli vår nästa kollega och sök tjänsten idag!
Våra stödfunktioner inom kalkyl och projektingenjörer består idag av 17 medarbetare fördelade på olika orter. Vi är ett engagerat och sammansvetsat team som stöttar upp varandra. Vi arbetar primärt direkt mot våra interna kunder, men även externa kundkontakter kan förekomma. Ansvarig chef är placerad i Borlänge. Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Du kommer att utgå ifrån Granitors kontor i Gävle, där du sitter själv i din roll som Projektingenjör men dock tillsammans med kollegor ifrån andra verksamhetsområden inom bolaget.
I ditt uppdrag kommer du att stötta projektledaren eller projektchefen med olika delar i vår produktionsprocess med vårt ledningssystem som grund. Du ansvarar för att göra tidplaner både utifrån byggarens tidplan samt våra egna leveransplaner. Registrering av projekt, göra prognoser och följa upp slutkostnadsprognoser ingår också i arbetet. Vidare kommer du att jobba med inköp, leveransplaner, bemanningsplaner och prissättning av olika extraarbeten i projekt. Du arbetar med utredningar av material och tjänster som rör projekten samt ansvarar för och utför kvalité- och miljö- samt egenkontroller.
Vi söker dig som:
• Har godkänd gymnasieutbildning
• Erfarenhet från eltekniskt arbete som exempelvis elektriker/ledande montör.
• Erfarenhet som projektledare.
• Erfarenhet eller utbildning inom ekonomi eller som byggnadsingenjör.
• Du bör ha god datavana, och hanterar Office-paketet väl, främst Word och Excel.
• Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på så väl svenska som engelska.
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet som projektledare eller projektingenjör sedan tidigare, gärna inom elbranschen eller byggbranschen.
• Goda kunskaper i Entreprenadjuridik och/eller affärsmannaskap genom erfarenhet eller utbildning
• Erfarenhet av räkneprogram, som Wikells mm. Vi är öppna för både juniora och seniora sökande, och satsar på våra medarbetare genom kompetensutveckling, utbildning och en god introduktion.
Personliga Egenskaper:
Det är viktigt att du kan driva dina egna projekt, är självständig och vågar ta initiativ. Du trivs i en självständig roll där du får möjlighet att påverka ditt eget arbete. Vi tillämpar frihet under ansvar, men följer bolagets riktlinjer och policys. Du kommer tillhöra en grupp där du har kollegor och närmaste chef är på distans, men håller kontakt och samverkar regelbundet via främst digitala verktyg men även fysiska träffar.
För att lyckas i rollen tror vi att du når bra resultat genom att arbeta med andra samt att du är strukturerad i ditt arbetssätt. Du har en prismedveten helhetssyn, där du kan planera och organisera projekten samt leder och följer upp där det behövs. Det är viktigt att du är lyhörd mot beställarens behov samtidigt som du bevakar bolagets intressen då du besitter en noggrannhet när det kommer till ekonomiska redovisningar.
Vad kan vi på Granitor erbjuda dig?
Förutom att du får riktigt bra kollegor hos oss, så kommer du även få förmåner som på olika sätt bidrar till en lite bättre vardag. Vi erbjuder bland annat:
• Generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till sjukvårdsgruppförsäkring
• Tillgång till vår förmånsportal Benifex
• Kollektivavtalade försäkringar med goda villkor för tjänstepension.
• Rabatter för drivmedel, hotellövernattningar, bilhyra m.m.
• För förmånliga priser hyra vårt boende i Lindvallen och Kläppen
• Kostnadsfri rådgivning av jurist, ekonom eller socionom/psykolog
• Möjlighet till fortbildning och personlig utveckling inom bolaget
• Möjlighet till tjänstebil/förmånsbil?
Låter det här intressant?
I så fall ser vi fram emot att höra från dig!
Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Stefan Smeds.Så ansöker du
Registrera och bifoga cv och personligt brev. Urval sker löpande, vänligen skicka in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 20 januari 2026.
Placeringsort: GävleKontaktperson för detta jobb
Stefan Smeds
Avdelningschefstefan.smeds@granitor.se
070-229 65 89
Granitor Electro är ett av Skandinaviens största lokala el- och teknikföretag. Vårt fokus ligger på entreprenad- och servicetjänster inom fastighet, industri och infrastruktur. Vi är en del av Granitor-koncernen, en svensk företagsgrupp som är verksam inom fastighetsutveckling och förvaltning, entreprenad, konsult och underhåll samt tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
