Projektingenjör inom energi och process
2025-12-19
Välkommen till FVB, din nya arbetsplats!
Som medarbetare på FVB kommer du snart märka att personalen är i främsta rummet då vi har jobbat målmedvetet för att skapa en trivsam arbetsplats. Hos oss ska alla känna sig välkomna och inkluderade! Flera av våra medarbetare har jobbat i många år och bland de som valt en annan arbetsplats är det flera som sökt sig tillbaka. Det ser vi som ett gott betyg!
12 ytterligare anledning att jobba på FVB
Utvecklingsmöjligheter, personlig utveckling i framkanten av en het bransch
Kompetenta kollegor, tillhörighet och ett positivt arbetsklimat
Bra balans mellan privatliv och arbetsliv
Flexibel arbetsplats, möjlighet att med ökad erfarenhet arbeta på distans
Del av årsvinsten betalas ut som bonus, lika belopp till alla
Delägarskap, möjlighet att bli delägare i ett personalägt företag
Kollektivavtal
Förmånliga villkor vid föräldraledighet
Förmånliga semestervillkor
Möjlighet till personalbil
Motionsbidrag och företagshälsovård
Internationella kontakter, med möjlighet till utlandsuppdrag
Din nya tjänst
Du kommer tillhöra Örebrokontoret och jobba med kvalificerade uppdrag tex. inom energigas, värme, kyla samt VA. Uppdragen är ofta kopplade till industri- samt energibolag och deras energi- och processystemfrågor.
Det innefattar uppdrag som förstudier, analyser, utredningar och system- och anläggningskonstruktion, samt ledande roller i genomförandeprojekt, såsom projektledare eller konstruktionsledare.
Som projektingenjör kommer du också att vara uppdragsansvarig vilket innebär ansvar för såväl uppdragets genomförande som för vår affär med kunden. Du kommer i din tjänst att driva egna uppdrag självständigt samt att leda arbetet för ett projektteam. Du kommer att ha tillgång till ett stort antal kompetenta medarbetare, från unga ingenjörer i utveckling till erfarna specialister, som resurser eller bollplank i dina uppdrag.
På FVB strävar vi efter en hög grad av samarbete, både inom och mellan grupper och kontor, samt med externa samarbetspartners. Du trivs därför bäst hos oss om du vill bidra till både gruppens, kontorets och företagets utveckling genom att dela med dig av ditt kunnande och dina erfarenheter. Eftersom vi är ett relativt litet kontor i Örebro med i dagsläget 6 medarbetare ser vi gärna att du medverkar till vår gemenskap med en öppen samt inkluderande inställning och attityd.
Din profilVi söker dig som är ingenjör med minst 5 års erfarenhet från processindustrin eller energibranschen och frågor kopplade till värme, kyla, energigas eller VA, gärna som konsult. Du trivs med och drivs av att ha en ledande roll i projekt och har lätt för att samarbeta med kollegor, kunder och andra intressenter. Du har en civil- eller högskoleingenjörsexamen eller annan relevant utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet och intresse av energitekniska eller teknoekonomiska beräkningar. Det är meriterande om du har erfarenhet från ett eller flera av dessa områden: produktions- eller processanläggningar för gas (t.ex. biogas eller vätgas) eller kraftvärme, samt kunskap inom t.ex. mekanisk konstruktion, process- och anläggningsdimensionering, användning av CAD-verktyg för teknisk design och konstruktion.
Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska. B-körkort är ett krav eftersom resor ingår i tjänsten.
Anställningsform och rekryteringsprocessTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Placeringsort Örebro. Arbetspsykologiska test och bakgrundskontroll kan komma att vara aktuellt i urvalsprocessen.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vill du veta mer?För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Maria Rosenlöf, 021-81 80 74, maria.rosenlof@fvb.se
För mer information om personalrelaterade frågor kontakta: Marie Barrefors, 021-81 80 75, marie.barrefors@fvb.se
Varmt välkommen med din ansökan!Sista ansökningsdag är den 31 januari 2026.
