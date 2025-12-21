Projektingenjör Elnät
2025-12-21
Vi söker en Projektingenjör Elnät till kommunalt ägd energileverantör i norra Sverige.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Umeå.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att som konsult arbeta med projektering, beredning och arbetsledning av beslutade investeringar, anslutningar och underhåll inom lokal elnätsinfrastruktur. Arbetet omfattar hela processen från planering och projektering till uppföljning, dokumentation och samordning, i nära samarbete med andra projektingenjörer och enligt gällande regelverk, standarder och tekniska riktlinjer.Publiceringsdatum2025-12-21Dina arbetsuppgifter
Genomföra projektering och beredning inom utbyggnad, nyanslutningar, investeringar/reinvesteringar, underhåll samt påkallad/beställd flytt inom spänningsnivåerna 0,4 kV-10 kV
Utföra projektering och beredning enligt EBR Projekterings- och Beredningshandbok B11:20 samt beställarens tekniska meddelanden
Utföra detaljprojektering av lokalnät i nätinformationssystemet DigPro
Verka som BAS-P enligt rutin
Planera och prioritera resurser tillsammans med andra projektingenjörer
Utföra nätberäkningar och ta fram kalkyler i nätinformationssystemet DigPro
Utföra beställningar av tjänster och material
Beställa och säkerställa framtagande av TA-planer mot ramavtal
Hantera avtal, tillstånd samt mark- och miljöfrågor, exempelvis värderingsprotokoll, samt ansöka om grävtillstånd
Beställa och säkerställa framtagande av tjänster avseende samråd med länsstyrelsen, samråd med myndigheter, bygglov och markupplåtelseavtal mot ramavtal
Upprätta bygghandlingar, teknisk dokumentation, relationshandlingar och annan dokumentation som krävs i lokalnätsuppdrag
Utföra fältarbete i form av markteknisk undersökning av område för korrekta projekteringssträckor och dragningar
Granska och hantera fakturor av inköpt material under projekterings- och beredningsfasen
Följa upp kostnader och timmar för projektering och beredning på utfört uppdrag utifrån kalkyl
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Erfarenhet av och utbildning i BAS P/U byggarbetsmiljösamordning.
ESA 19 Fackkunnig, utbildning.
Arbete på väg, nivå 1.3, utbildning.
KFI - Kontroll före idrifttagning, utbildning.
K25 - Jordning, utbildning.
KJ41 - Kabelförläggning i mark, utbildning.
Erfarenhet av Digpro eller likvärdigt NIS-system.
Erfarenhet från arbete med projektering/beredning/arbetsledning inom elnät.
Minst 3 års erfarenhet av AB04.
Minst 2 års erfarenhet av AM.
Meriterande
EBR Beredarskola steg 1 eller motsvarande är meriterande.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
