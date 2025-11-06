Projektingenjör Basunderhåll väg
Som Projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Jag som blir din chef, Christer Nederman Runbäck, arbetar med att bygga en hållbar organisation kring vårt drift- och underhållsansvar. Detta genom ett nära ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och ett högt engagemang, som jag hoppas att du vill vara med och bidra till.
Välkommen att skicka in din ansökan.
Projektingenjör Basunderhåll vägPubliceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Vad gör en projektingenjör Basunderhåll väg på Trafikverket?
Du är en viktig del av beställarorganisationen för områden med ca 100 mil väg. Du jobbar med flera projektledare, underhållsingenjör samt controller, kommunikatör och specialister inom miljö och teknik vid behov. På kontoret sitter du tillsammans med underhållsingenjörer och projektledare och din primära uppgift är att stötta projektledare i vägunderhållsprojekt rörande administrativa delar i projekten som helhet, samt ansvara för vissa delar självständigt så som skadehantering och beställningar från trafikmiljö som utförs i kontrakten. Andra förekommande arbetsuppgifter är att vara delaktig i upphandlingar, delta vid projekt- och byggmöten samt vara insatt i kontraktsinnehåll för att t.ex. kunna besvara och driva kundärenden. Du har en nyckelroll med stor bredd och variation i arbetsuppgifterna.
Övrig information
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Preliminär tidplan:
Tester skickas ut den 2 december
Intervjuer genomförs under vecka 51Kvalifikationer
Vem är du?
För att lyckas i rollen krävs att du har sinne för struktur och planering samt har ett helhetstänk som gör att du skapar genomförbara planer på kort och lång sikt. Du har god förmåga att kommunicera och upprätthålla en bra dialog i kontakter med interna och externa parter. Vidare har du god förmåga att kunna prioritera bland dina arbetsuppgifter. Därutöver har du en god analytisk problemlösningsförmåga.
Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vi söker dig som har:
en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom teknik, alternativt annan utbildning och för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdigt
några års yrkeserfarenhet av administrativt arbete inom någon form av projekt
relevant arbetslivserfarenhet av ekonomihantering i projektform
mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
körkort personbil för manuellt växlad bil
Det är meriterande om du har:
yrkeserfarenhet av hantering av skadeärenden
yrkeserfarenhet av kontraktsuppföljning
erfarenhet från arbete inom väg gällande anläggningsarbeten eller drift och underhåll
yrkeserfarenhet som projektledareSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
