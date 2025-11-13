Projektingenjör
Storumans kommun / Maskiningenjörsjobb / Storuman Visa alla maskiningenjörsjobb i Storuman
, Sorsele
, Vilhelmina
, Malå
, Lycksele
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storumans kommun i Storuman
Storumans kommun är en till ytan stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 6 000 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. För den som tycker om att leva aktivt och nära naturen finns ett fantastiskt utbud, sommar som vinter. Tänk dig att glida fram i ett välpreparerat skidspår i det magiska vinterljuset, en spegelblank fjällsjö en sommarkväll när solen aldrig vill gå ned, en myr i en glänta i skogen som lyser som guld av alla mogna hjortron eller en nykokt kopp kaffe i en solgrop i april. Allt detta och mer är upplevelser som finns tillgängliga i vår närmiljö. Vår kommun är inte bara ett ställe att bo på, utan en plats där du kan leva ett härligt liv. Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och vi värderar kunskaper i samiska språket och kulturen.
Storumans kommun söker en engagerad och strukturerad projektingenjör som vill vara med och utveckla vår samhällsinfrastruktur. Rollen innebär att du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av projekt och entreprenader inom kommunens verksamhet. Fokus ligger på projekt inom vatten och avlopp (VA), vilket kan inkludera byggnation av vattenverk, avloppsreningsanläggningar samt utbyte och förnyelse av VA-ledningar.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
• Leda och samordna projekt från idé till färdigställande.
• Upprätta projektplaner, tidplaner och budget.
• Ansvara för upphandlingar och kontakt med entreprenörer.
• Säkerställa att projekt följer gällande lagar, regler och kommunens riktlinjer.
• Delta i projekteringsmöten och följa upp entreprenadarbeten.
• Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt inom projektstyrning.Kvalifikationer
• Ingenjörsutbildning inom bygg, anläggning, VA-teknik, erfarenhet av projektledning och entreprenadjuridik är meriterande.
• Kunskap om VA-system och byggprocesser är meriterande.
• Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och i team.
• B-körkort krävs. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289662". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storumans kommun
(org.nr 212000-2577) Kontakt
Teknisk chef
Anton Stenvall anton.stenvall@storuman.se 0951-140 79 Jobbnummer
9604185