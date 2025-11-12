Projekteringsledare Mark/Anläggning
Vi söker en Projekteringsledare mark och anläggning inom Program Mälarbanan till Trafikverket i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Projekteringsledaren mark och anläggning inom Program Mälarbanan är beställarerepresentant för teknikområdet mark och anläggning. Rollen innebär att leda, samordna och följa upp projekteringskonsultens arbete för att säkerställa att leveranserna uppfyller Trafikverkets krav på kvalitet, kostnadseffektivitet och tid. Projekteringsledaren arbetar nära projektledare, övriga projekteringsledare, projektingenjörer och kontrakterad konsult, samt deltar i samordning med angränsande projekt och externa parter. Rollen omfattar även överföring av kunskap till Trafikverkets personal. Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Medverka i utvärdering av inkomna anbud avseende kontrakt med projekteringskonsult.
Medverka i mobilisering och uppstart av arbetet med projekteringskonsulten.
Medverka till framtagning av till kontraktet anpassade effektiva arbetssätt och rutiner mellan beställaren och konsulten.
Medverka i uppföljning av projekteringskonsultens kontrakt med hänsyn till uppfyllelse av krav, mervärden, bonus och viten.
Leda, samordna och följa upp projekteringskonsultens arbete inom teknikområde mark och anläggning, säkerställa att teknisk lösning är beställarens bästa val och att projekteringskonsultens leveranser håller rätt kvalitet, levereras i tid och tas fram på ett kostnadseffektivt sätt.
Bidra till samordning av projekteringsarbetet inom beställarorganisation (teknikspecialister, funktionsansvariga, angränsande projekterings- och utförandekontrakt).
Säkerställa att leveranserna uppfyller kraven för digital projekthantering.
Stödja och rapportera till projektledaren.
Medverka i arbete med kravhantering, arbetsmiljörisker, riskarbete, tid-, kalkyl- och prognosarbete.
Delta i möten så som projekteringsmöten, teknikmöten, arbetsmöten m.fl..
Delta i arbetsforum med externa parter.
Bidra till granskningsprocessen vid leveranser av handlingar och modeller.
Identifiera och hantera risker.
Övriga förekommande arbetsuppgifter.
Delta i möten med myndigheter och andra berörda, såsom informationsmöten med externa intressenter och aktiviteter med tredje man.
Leda externa möten vid behov.
På beställarens anmodan delta i de möten som beställaren kallar till.
Krav (OBS, obligatoriska)
Universitets/högskoleutbildning motsvarande svensk civilingenjörsexamen med relevant inriktning eller motsvarande utbildning och erfarenhet som kan bedömas som likvärdig. Minst 5 års erfarenhet av rollen som projekteringsledare i minst 1 projekt avseende omläggning av ledningar för vatten och avlopp och ledningssamording inom tätt bebyggt centrumsområde järnväg (projektering ledningar vatten och avlopp och ledningssamordning > 20 miljoner kronor under de senaste 8 åren). Projektledare eller uppdragsledare där dessa arbetsuppgifter ingått som del av arbetsuppgiften är ej att likställa som projekteringsledare. Minst 3 års erfarenhet av rollen som projekteringsledare inom stora infrastrukturprojekt med utbyggnad av järnväg (minst 1 projekt med utförande > 500 miljoner kronor under de senaste 8 åren). Dokumenterad erfarenhet av byggarbetsmiljösamordning som BAS-P i minst 1 stort projekteringsuppdrag samt inneha ett utbildningscertifikat som BAS-P. Med stort projekteringsuppdrag menas uppdrag över 20 miljoner kronor. Kunskap i relevanta standardavtal som exempelvis AB, ABK, ABT. Dokumenterat goda kunskaper i AMA. Goda kunskaper i svenska och engelska språket, både i tal och i skrift.
Meriterande
Dokumenterad erfarenhet från liknande uppdrag som projekteringsledare för uppdrag med fast konsultarvode (kan ha varit inom en totalentreprenad) inom de senaste 10 åren. Projekteringsuppdraget ska ha uppgått till ett belopp på minst 50 miljoner kr. Dokumenterad erfarenhet av att aktivt arbetat i AutoCAD samt med digitala modeller och samordningsmodeller som stöd för beslut, samverkan och samordning mellan angränsande kontrakt och ämnesområden. Dokumenterad kunskap och aktivt arbetat med leveransplaner i trafikverkets överlämnandeprocess till underhåll. Arbetat i minst 2 år som yrkesarbetare, arbetsledare eller platschef i för uppdraget relevant mark- eller anläggningsprojekt. Arbetat som projekteringsledare för BEST arbeten i minst ett projekt över 10 miljoner SEK. Ej tunnelbana eller spårväg. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
