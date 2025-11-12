Projekteringsledare Mälarbanan
2025-11-12
Vi söker en Teknikövergripande Projekteringsledare inom Program Mälarbanan till Trafikverket i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att samordna projekteringsaktiviteter inom flera teknikområden, säkerställa att leveranser från projekteringskonsulten är kompletta, byggbara och optimerade, samt fungera som beställarrepresentant inom teknikområdet byggnadsverk. Projekteringsledaren samarbetar nära projektledare, projekteringsledare, projektingenjörer och kontrakterad projekteringskonsult, och ansvarar även för kunskapsöverföring till Trafikverkets anställda.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Medverka i utvärdering av anbud
Medverka i mobilisering och uppstart av arbetet med projekteringskonsult
Leda, samordna och följa upp projekteringskonsultens arbete
Medverka till framtagning av till kontraktet anpassade effektiva arbetssätt och rutiner mellan beställaren och konsulten
Arbeta för att projekteringskonsultens leveranser håller rätt kvalitet, levereras i tid och tas fram på ett kostnadseffektivt sätt
Medverka i uppföljning av projekteringskonsultens kontrakt med hänsyn till uppfyllelse av krav, mervärden, bonus och viten
Leda och samordna projekteringsarbetet inom beställarorganisation (teknikspecialister, funktionsansvariga, angränsande projekterings- och utförandekontrakt)
Följa upp och utmana projekteringskonsultens arbete inom teknikområde byggnadsverk för att bidra till att leveranserna motsvarar beställarens bästa val
Säkerställa att leveranserna uppfyller kraven för digital projekthantering
Stödja och rapportera till projektledaren
Delta i kontrakts- och ekonomimöten med projekterande konsult
Medverka i arbete med kravhantering, arbetsmiljörisker, riskarbete, tid-, kalkyl- och prognosarbete
Leda/delta i möten så som projekteringsmöten, teknikmöten, arbetsmöten m.fl.
Delta i arbetsforum med externa parter
Ansvara för granskningsprocessen vid leveranser av handlingar och modeller
Godkänna leveranser från projekteringskonsult
Identifiera och hantera risker
Krav (OBS, obligatoriska)
Universitets/högskoleutbildning motsvarande svensk civilingenjörsexamen med relevant inriktning eller motsvarande utbildning och erfarenhet som kan bedömas som likvärdig. Minst 5 års erfarenhet av rollen som projekteringsledare i stora anläggningsprojekt med många teknikområden (utförande > 1miljard kronor) under de senaste 8 åren. Som projekteringsledareska arbetsuppgifterna huvudsakligen varit att samordna olika teknikområden och projekteringsresurser så projektet erhållit den bästa tekniska och ekonomiska lösningen. (Projektledare eller uppdragsledare där dessa arbetsuppgifter ingått som del av arbetsuppgiften är ej att likställa som projekteringsledare) Minst 3 års erfarenhet som projekteringsledare i minst 1 anläggnignsprojekt avseende bro eller tunnel Minst 3 års erfarenhet som projektör med framtagande av bygghandlingar inklusive teknisk beskrivning Dokumenterad erfarenhet av byggarbetsmiljösamordning som BAS-P i minst 1 stort projekteringsuppdrag samt inneha ett utbildningscertifikat som BAS-P. Med stort projekteringsuppdrag menas uppdrag över 50 miljoner kronor. Kunskap i relevanta standardavtal som exempelvis AB, ABK, ABT Dokumenterat goda kunskaper i AMA Goda kunskaper i svenska och engelska språket, både i tal och i skrift
Meriterande
Dokumenterad erfarenhet från liknande uppdrag som projekteringsledare för uppdrag med fast konsultarvode (kan ha varit inom en totalentreprenad) inom de senaste 10 åren. Projekteringsuppdraget ska ha uppgått till ett belopp på minst 50 miljoner kr. Dokumenterat erfarenhet i att ha varit projekteringsledare inom ett flertal teknikområden. Erfarenhet inom ett teknikområdet = jobbat som projekteringsledare med ett teknikområde i minst 2 år. Dokumenterad erfarenhet av att aktivt arbetat i AutoCAD samt med digitala modeller och samordningsmodeller som stöd för beslut, samverkan och samordning mellan angränsande kontrakt och ämnesområden. Arbetat i minst 2 år som yrkesarbetare, arbetsledare eller platschef i för uppdraget relevanta mark- eller anläggningsprojekt. Dokumenterad kunskap och erfarenhet att arbeta med Trafikverkets tekniska regelverk och administrativa krav. Arbetat minst 2 år med järnvägsprojekt under de senaste 5 åren. Ej tunnelbana eller spårväg Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9601943