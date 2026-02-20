Projekteringsledare Anläggning Spårväg
2026-02-20
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor.
Om uppdragetRegion Stockholm planerar för Spårväg Syd - en ny spårväg mellan Flemingsberg och Älvsjö. Nu pågår arbetet med en första etapp av spårvägen mellan Flemingsberg och Skärholmen. Spårväg Syd är en av fyra stora satsningar i Stockholmsregionen som del av den så kallade Sverigeförhandlingen, som syftar till att bland annat förbättra kollektivtrafiken och öka bostadsbyggandet. Projektet finansieras och samplaneras tillsammans med staten, Huddinge kommun och Stockholms stad.
Inom programmet finns även projekt Fordon och depå som är ett projekt inom ramen för Spårväg Syd, men drivs med separat finansiering från region Stockholm. Spårväg Syd Fordon och depå ska bl.a. leverera en spårvagnsdepå samt spårvagnar till den nya Spårväg Syd.
Om rollen
Uppdraget är som Projekteringsledare anläggning inom Spårväg Syd. För att lyckas behöver du ha vana av att verka i stora och komplexa infrastrukturprojekt. För projekteringen finns ingen generalkonsult utan projekteringen bedrivs per teknikområde och samordnas, leds och följs upp av beställarorganisationens projekteringsledare.
I rollen innebär det att arbeta tillsammans med ytterligare projekteringsledare och hur arbete delas upp kommer att ske i dialog med befintlig organisation. Uppdraget omfattar i huvudsak projekteringen av spåranläggningen men kan också komma att omfatta arbete med depåprojektet.
Uppdraget som Projekteringsledare Anläggning innebär huvudsakligen att:
Ansvara för framtagande av systemhandlingar samt eventuella tekniska utredningar och PM
Ansvara för framtagande av underlag till järnvägsplaner, detaljplaner och miljödomar
Ansvara för framtagande av de bygghandlingar och förfrågningsunderlag som behöver tas fram under systemhandlingsfasen
Säkerställa framtagandet av krav för projekteringen
Ansvara för att projekteringen uppfyller krav enligt avtal, föreskrifter, riktlinjer samt övriga styrande dokument och rutiner som berör arbetet
Bidra i arbetet med ändringar, avsteg och tydliggöranden utifrån programmets kravbild samt dokumentera dessa kontinuerligt
Möjliggöra god framdrift för projektörer
Ansvara för samordning av framtagna handlingar
Leda tidplanearbetet för projektering anläggning och delta i tidplanearbete för övriga programmet.
Styra och följa upp ekonomi i projektering mot uppsatta mål med stöd av controller
Samverka och samordna med andra projekteringsledare
Ansvara för granskning av framtagna handlingar
Leda, styra och samordna projekteringsfrågor under produktion
Vid projekt i anslutning till pågående drift, koordinera gränssnitt mot driftsoperatör för att säkerställa minimal påverkan på drift.
Representera Trafikförvaltningen och projektet i kontakt med olika externa parter och aktörer såsom myndigheter, leverantörer och entreprenörer avseende teknik och projekteringsfrågor.
Rapportera till projektledare samt koordinera sig mot övriga i projektet.
KompetenskravCivilingenjör-, högskoleingenjör- eller yrkeshögskoleutbildning inom relevant område t.ex. Samhällsbyggnad, Väg- och vattenbyggnad, Byggteknik och VA (minst 3 års högskolestudier)
Du ska ha minst 9 års arbetslivserfarenhet från arbete i projekteringsorganisation i infrastruktur/ anläggningsprojekt i rollen som exemeplvis projektör, projekteringsledare, uppdragsledare eller motsvarande.
Du ska ha minst 9 års arbetslivserfarenhet från arbete med förutsättningar/planering för/under projekteringsarbete avseende komplexa anläggningsprojekt.
Du ska ha minst 4 års arbetslivserfaenhet som projekteringsledare i infrastuktur/ anläggningsprojekt i projekt . Erfarenheten ska ha inhämtats de senaste 10 åren.
Du ska ha arbetet i projekt/uppdrag med fler (minst två) intressenter.
Du ska ha arbetslivserfarenhet från minst 1 spår- eller järnvägsprojekt.
Mervärdeskrav
Du bör ha erfarenhet av att samordna många teknikområden i samma projekt.
Du bör ha erfarenhet från minst ett uppdrag/projekt som innehållit bergtunnlar.
Du bör ha erfarenhet från minst ett uppdrag/projekt som innehållit broar.
UppdragsinformationUppdragsperiod: 23/3 2026 - 31/12 2027
Förlängningsoption: 1+1+1+1 år
Omfattning: 100%
Plats: Stockholm, Stadshagen
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
.
Välkommen med din ansökan!
