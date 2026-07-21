Commercial Supply Chain Manager
PolyPeptide Laboratories (Sweden) AB / Logistikjobb / Malmö Visa alla logistikjobb i Malmö
2026-07-21
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Vill du ha en central roll i att säkra leveranser till våra kunder och bidra till att livsviktiga läkemedel når patienter i tid? Har du ett starkt driv att arbeta i gränslandet mellan kund, produktion och Supply Chain – och trivs i en dynamisk och regulatoriskt styrd miljö?
Hos PolyPeptide får du en roll där du bidrar till att säkerställa en stabil, effektiv och kundfokuserad leveranskedja.
Vi söker dig som vill ta ett helhetsgrepp om våra kommersiella flöden – från efterfrågeplanering till leverans och uppföljning – och som motiveras av att koordinera komplexa processer, bygga relationer och driva förbättringar.
Är du redo att ta nästa steg och påverka på riktigt? Varmt välkommen med din ansökan!
Om rollen
Som Commercial Supply Chain Manager har du ett övergripande ansvar för att leda och koordinera våra Supply Chain aktiviteter för kommersiella produkter genom hela produktlivscykeln – från efterfrågeplanering till leverans och intäktsredovisning.
Du fungerar som huvudsaklig kontaktperson gentemot våra kunder i leveransrelaterade frågor och säkerställer att vi lever upp till våra åtaganden vad gäller leveransprecision, kvalitet och service. Rollen innebär ett nära samarbete med både interna och externa funktioner samt brygga mellan kvalitetsorganisationerna internt och hos kund.
Du arbetar tvärfunktionellt och koordinerar aktiviteter mellan bland annat produktion, inköp, planering, kvalitet, logistik och försäljning, med målet att säkerställa en stabil och effektiv leveransprocess.
Du rapporterar till Director Supply Chain.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som Commercial Supply Chain Manager kommer du att:
Vara huvudkontakt för tilldelade kunder och säkerställa en välfungerande dialog kring leveranser och prognoser
Ansvara för efterfrågeplanering för produkter, inklusive hantering av prognoser och ordrar över en längre tidshorisont
Säkerställa korrekt orderhantering och leveransdatum i nära samarbete med säljorganisationen
Driva och bidra i S&OP-processen genom att integrera kundprognoser och orderdata
Koordinera Supply Chain aktiviteter tvärfunktionellt mellan produktion, kvalitet, inköp, logistik och andra relevanta funktioner
Säkerställa att leveranser sker i tid och med rätt kvalitet, samt proaktivt hantera och eskalera avvikelser
Planera och koordinera leveranser tillsammans med interna specialister
Leda Supply Chain relaterade projekt kopplade till kommersiella produkter
Säkerställa korrekt data i ERP-system och bidra till korrekt intäktsuppföljning
Följa upp och rapportera KPI:er, såsom OTIF (On-Time In-Full), samt driva kontinuerliga förbättringar
Vem är du?
Kandidat- eller Masterutbildning inom Supply Chain, teknik, kemi eller motsvarande
Tidigare arbetslivserfarenhet av Supply Chain projektledning i en CDMO verksamhet
Tidigare erfarenhet av att arbeta inom läkemedel- eller medical device industrin enligt GMP
God förståelse för hela supply chain-flödet (end-to-end)
Erfarenhet av S&OP-processer och arbete i affärssystem (ERP)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi söker dig som har en stark kundorientering och trivs i en roll med många kontaktytor. Du är strukturerad, analytisk och lösningsorienterad, med en god förmåga att driva och koordinera flera parallella aktiviteter. Du är en tydlig kommunikatör som kan skapa samsyn mellan olika funktioner, och trivs i en föränderlig miljö där du har förmågan att strukturera och prioritera komplexa arbetsuppgifter.
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök då till oss!
PolyPeptide erbjuder en attraktiv arbetsmiljö där både medarbetare och verksamheten får utrymme att utvecklas tillsammans. Gillar du att utmana dig själv och drivs av att kunna påverka saker till att bli bättre? Då hoppas vi att tjänsten intresserar dig och att du ansöker omgående, dock senast den 19 augusti 2026. Vi tillämpar löpande urval för tjänsten. På grund av semestertider kan återkopplingen dröja längre än normalt. För ytterligare information kontakta Theoharis Armutidis, Director Supply Chain, Theoharis.Armutidis@polypeptide.com
.Publiceringsdatum2026-07-21Om företaget
PolyPeptide Group AG och dess konsoliderade dotterbolag ("PolyPeptide") är en specialiserad kontraktstillverkare och utvecklingsorganisation (CDMO) för aktiva läkemedelssubstanser baserade på peptider och oligonukleotider. Genom att stödja våra kunder, främst inom läkemedels- och bioteknikindustrin, bidrar vi till hälsan hos miljontals patienter världen över. PolyPeptide verkar på en snabbt växande marknad och erbjuder produkter och tjänster från preklinisk fas till kommersiella stadier. Vår breda portfölj speglar möjligheterna inom läkemedelsterapier över olika områden, med stor exponering mot metabola sjukdomar, inklusive GLP-1. Med rötter tillbaka till 1952 driver PolyPeptide idag ett globalt nätverk av sex GMP-certifierade anläggningar i Europa, USA och Indien. PolyPeptides aktier (SIX: PPGN) är noterade på SIX Swiss Exchange.
United by Purpose
På PolyPeptide är vi stolta över att bidra till läkemedel som gör verklig skillnad för människors liv och hälsa. Hos oss blir du en del av ett arbete som betyder något, varje dag. Vi drivs av våra värdeord trust, innovation och excellence. Det märks i hur vi samarbetar, hur vi löser problem och hur vi tar ansvar för kvalitet och säkerhet för de patienter som i slutänden påverkas av vårt arbete.
Vi är ett företag i snabb utveckling. Tillväxten innebär högt tempo, förändring och nya möjligheter för både medarbetare och verksamhet. Här växer du tillsammans med oss. Om du söker en arbetsplats där syfte, gemenskap och utveckling går hand i hand, då är PolyPeptide rätt plats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7928707-2110400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polypeptide Laboratories (Sweden) AB
(org.nr 556389-7254), https://polypeptidesweden.teamtailor.com
Limhamnsvägen 108 (visa karta
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216 13 MALMÖ Arbetsplats
PolyPeptide Sweden Jobbnummer
10008592