Senior Affärs- och Avtalsansvarig till Skövde!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Skövde Visa alla organisationsutvecklarjobb i Skövde
2026-07-21
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Är du en affärsdriven specialist som trivs i gränslandet mellan avtal, analys och verksamhetsutveckling? Vill du arbeta i en roll där du får påverka strategiska beslut, utveckla långsiktiga partnerskap och säkerställa att komplexa affärsavtal levererar verkligt värde? Då kan detta vara ditt nästa uppdrag.
🌟Om uppdraget
Vi söker nu en Affärsansvarig till ett spännande konsultuppdrag inom en samhällsviktig verksamhet med fokus på hållbara och tillgängliga transportlösningar.
Du får en nyckelroll där du ansvarar för att följa upp, utveckla och optimera några av verksamhetens mest betydelsefulla avtal. Rollen kombinerar affärsmässighet, analys och samverkan och ger dig möjlighet att arbeta nära ledningen med frågor som påverkar både verksamhetens utveckling och kundnyttan.
Här får du arbeta i en komplex miljö med många intressenter där dina analyser och rekommendationer blir en viktig del av verksamhetens beslutsfattande.
🎯Dina arbetsuppgifter
Som Affärsansvarig kommer du bland annat att:
Ansvara för uppföljning, utveckling och förvaltning av verksamhetskritiska avtal.
Säkerställa att avtal levererar enligt uppsatta mål, kvalitetskrav och affärsmässiga intentioner.
Tolka avtal samt hantera förändringar, tillägg och avtalsrelaterade frågor.
Identifiera risker, utvecklingsmöjligheter och förbättringsområden.
Ta fram analyser och beslutsunderlag till verksamhetens ledning.
Bidra till budget-, prognos- och verksamhetsuppföljning.
Bygga och utveckla professionella relationer med leverantörer och samarbetspartners.
Säkerställa ett långsiktigt och värdeskapande partnerskap mellan verksamheten och avtalsparterna.
Samverka nära interna specialister och bidra till kontinuerlig verksamhetsutveckling.
✅Vi söker dig som
Vi tror att du har flera års erfarenhet av en kvalificerad roll där affärsstyrning, avtal och verksamhetsutveckling varit en central del av ditt arbete.
Du har dessutom:
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av avtalsuppföljning, affärsstyrning, leverantörsstyrning eller liknande.
God vana av att analysera komplex information och omsätta den till konkreta förbättringsförslag.
Erfarenhet av att arbeta nära ledning och bidra med strategiska beslutsunderlag.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift.
Förmåga att skapa starka relationer med både interna och externa intressenter.
⭐Meriterande
Det är extra meriterande om du har erfarenhet av:
Leverantörsstyrning och avtalsförhandling.
Budget-, prognos- och ekonomisk uppföljning.
Kollektivtrafik eller annan samhällsfinansierad verksamhet.
Processorienterat förbättringsarbete.
Verksamheter med många intressenter och komplexa avtalsstrukturer.
💡Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Affärsmässig och lösningsorienterad.
Analytisk med ett starkt helhetsperspektiv.
Relationsskapande och kommunikativ.
Strukturerad och kvalitetsmedveten.
Självgående med ett stort eget driv.
Trygg i ditt självledarskap och van att ta ansvar.
🌍Därför ska du välja det här uppdraget
Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera affärsutveckling, analys och strategiskt arbete i en verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag. Du får arbeta nära beslutsfattare, påverka långsiktiga affärsrelationer och bidra till en hållbar och kvalitativ leverans som gör skillnad för många människor.
📍Uppdragsinformation
Placering: Skövde (hybrid – arbete på kontor måndag till onsdag, resor inom regionen kan förekomma)
Omfattning: Heltid 100%
Uppdragets längd: 01 Sep 2026 - 31 Maj 2027
Är du redo för nästa utmaning?
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8103989-2110401". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
541 41 SKÖVDE Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10008594