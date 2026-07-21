Tech Lead & Product Manager
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🚀 Tech Lead & Product Manager
Är du en erfaren teknisk ledare med gedigen erfarenhet av API:er, systemintegration och produktledning? Nu söker vi en Tech Lead & Product Manager som vill leda ett kompetent team och driva utvecklingen av moderna integrationslösningar i en komplex företagsmiljö.
Här får du en central roll där du kombinerar tekniskt ledarskap med produktansvar och säkerställer att teamets arbete möter både verksamhetens behov och långsiktiga mål.
🌟 Om rollen
Som Tech Lead & Product Manager leder och utvecklar du ett team av utvecklare och integrationsspecialister samtidigt som du ansvarar för prioritering av integrations- och API-initiativ. Du arbetar nära flera intressenter och säkerställer effektiva arbetssätt, hög kvalitet och framgångsrika leveranser.
🎯 Arbetsuppgifter
Leda, coacha och utveckla ett team om cirka 15 personer
Ha personalansvar för cirka 7 medarbetare
Prioritera integrations- och API-initiativ utifrån verksamhetens behov
Utveckla och förbättra processer, governance och arbetssätt
Ansvara för konsultinköp och samarbete med externa leverantörer
Driva utvecklingen av integrations- och API-plattformar
Arbeta med moderna integrationslösningar i Microsoft Azure
Säkerställa hög kvalitet och leverans i en komplex organisation
✅ Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet av att leda tekniska team inom systemintegration och/eller API
Erfarenhet av governance, lifecycle management och leverantörsstyrning
Förmåga att prioritera arbete i komplexa miljöer med många intressenter
Ett strukturerat, metodiskt och leveransfokuserat arbetssätt
Mycket god kommunikativ förmåga på engelska
⭐ Meriterande
Tidigare erfarenhet som utvecklare eller lösningsarkitekt
Erfarenhet av Microsoft Azure och integrationsplattformar
Erfarenhet från större organisationer
Erfarenhet av produktledning
👤 Vi tror att du är
En trygg och inspirerande ledare
Strukturerad och analytisk
Relationsskapande med god samarbetsförmåga
Affärsmässig och lösningsorienterad
Van att arbeta i föränderliga och komplexa miljöer
📍 Praktisk information
📍 Plats: Stockholm
📅 Uppdragsperiod: 2026-09-01 – 2026-12-31
🕒 Omfattning: Heltid (100%)
🏢 Arbetsmodell: På plats
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8104048-2110399". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10008590