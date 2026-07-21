Serviceelektriker inom fastighetsautomation
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2026-07-21
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På Lente Automation bygger vi inte bara smarta fastigheter – vi bygger ett företag vi själva vill arbeta i.
För oss handlar kvalitet om mer än teknik. Det handlar om att kunna stå för det vi levererar, ta ansvar för varandra och skapa en arbetsplats där människor får utvecklas. Vi tror på kompetens, prestigelöst samarbete och ett klimat där det är okej att ställa frågor, tänka nytt och vara sig själv.
Vi är fortfarande ett mindre specialistbolag. Det innebär att varje medarbetare gör skillnad. Här finns korta beslutsvägar, stort förtroende och möjlighet att påverka både projekt, arbetssätt och företagets framtid.
Nu söker vi en serviceelektriker som vill växa tillsammans med oss inom fastighetsautomation.
Vi tror att det finns en hel del som har förutfattade meningar om styr...
Styr är kul!
Det är troligtvis inte svårare än den el du arbetar med idag.
Hos oss arbetar du med teknik som får byggnader att fungera smartare, effektivare och mer hållbart. Ena dagen är du med och bygger framtidens skolor. Nästa dag moderniserar du ett livsmedelsföretag eller hjälper till att utveckla tekniska lösningar i kommersiella fastigheter.
Du behöver inte kunna allt från början.
Har du en stabil grund som serviceelektriker eller installationselektriker och en vilja att utvecklas, då tror vi att du har mycket av det som krävs.
Resten lär vi oss tillsammans.
Om rollen
I rollen arbetar du med installation, inkoppling och driftsättning av automationsutrustning i fastigheter utifrån handlingar och tekniska underlag.
Du blir en viktig del av projekten och ser till att systemen installeras korrekt, fungerar som de ska och är redo att tas i drift.
Du arbetar nära programmerare, projektledare och tekniker i ett team där vi hjälper varandra, delar med oss av kunskap och tillsammans hittar de bästa lösningarna.
Hos oss handlar det inte om att bli klar först.
Det handlar om att kunna vara stolt över det man lämnar efter sig.Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Installera och ansluta apparatskåp och produkter i anläggningen, exempelvis rumsgivare, ställdon och pumpar.
Dra kabel och ansluta komponenter enligt inkopplingsanvisningar.
Felsöka och verifiera installationer inför driftsättning.
Konfigurera och adressera utrustning.
Medverka vid idrifttagning och funktionsprov.
Arbeta både i nyproduktion och i befintliga fastigheter där system byggs om och moderniseras.
Vem tror vi att du är?
Vi tror att du tycker om att lösa problem.
Du gillar att förstå hur saker fungerar och nöjer dig inte med att bara få anläggningen att starta. Du vill att den ska fungera som den är tänkt.
Du arbetar självständigt när det behövs, men uppskattar också att vara en del av ett lag där man hjälper varandra.
Du tar ansvar för ditt arbete och vågar säga till om något inte känns rätt.
Framför allt tror vi att du vill fortsätta utvecklas.
Vi söker dig som
Är utbildad elektriker.
Har arbetat några år som elektriker.
Har B-körkort.
Kan läsa installationsritningar, scheman och dokumentation.
Har erfarenhet från entreprenad- eller installationsprojekt.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av styrinstallation eller fastighetsautomation.
Vana att läsa apparatskåpsscheman och driftkort.
Erfarenhet av PLC- eller DUC-system.
Erfarenhet av apparatskåpsbyggnation eller ombyggnation.
Därför Lente
Vi är inte störst och vi försöker inte heller vara det.
Vi vill vara företaget där människor trivs, utvecklas och känner stolthet över det de levererar.
Hos oss får du:
Varierande och tekniskt utvecklande projekt.
Möjlighet att växa inom fastighetsautomation.
Ett kunnigt och hjälpsamt team.
Korta beslutsvägar och stort eget ansvar.
Bilförmån.
Sjukvårdsförmån.
Generöst friskvårdsbidrag.
Är du nyfiken?
Vi tror att en bra rekrytering börjar med ett bra samtal.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Skicka ditt CV tillsammans med ett personligt brev redan idag.
Vi rekryterar inte bara till nästa projekt.
Vi rekryterar människor som vill vara med och bygga Lente Automation under många år framåt.
Om det tilltalar dig tror vi att du kommer att trivas hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: linn.bergh@lenteautomation.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lente Automation AB
(org.nr 559279-8127), https://lenteautomation.se/
Brandthovdagatan 17 A (visa karta
)
721 35 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsansvarig
Linn Bergh linn.bergh@lenteautomation.se 0761384830 Jobbnummer
10008604