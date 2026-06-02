Projekteringsledare
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Projekteringsledare Elkraft och BEST-MK till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en Projekteringsledare Elkraft och BEST-MK till en offentlig aktör inom kollektivtrafik och järnvägsinfrastruktur. Rollen innebär att leda, styra och samordna projektering i flera parallella uppdrag med ansvar för framdrift, kvalitet, samordning och tekniska beslut genom projektens olika skeden – från projektering till produktion och överlämning.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna projektering inom elkraft och BEST-MK i flera parallella uppdrag
Styra projekteringstidplaner, leveranser, milstolpar och tekniska beslut
Säkerställa att projektering uppfyller krav, riktlinjer, standarder och kvalitetskrav
Samordna och kvalitetssäkra systemhandlingar, förfrågningsunderlag, bygghandlingar och relationshandlingar
Ansvara för granskningar, kravhantering och hantering av synpunkter
Samordna teknikområden samt gränssnitt mot projekt, förvaltning och produktion
Driva hållbara och tekniskt genomförbara lösningar ur ett helhetsperspektiv
Följa upp kostnader, resurser, prognoser, risker och avvikelser
Rapportera status, framdrift och beslutsbehov till projektledare
Medverka vid framtagning av tekniska underlag, upphandlingar och anbudsutvärderingar
Stödja produktion i tekniska frågor samt ta fram tekniska PM och lösningar under entreprenad
Säkerställa förvaltningskrav och driva överlämning av förvaltningshandlingar
Krav (OBS, obligatoriska)
Du ska ha en civilingenjörsexamen med teknisk inriktning eller motsvarande teknisk kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet under minst 7 år.
Du ska ha dokumenterad erfarenhet från minst ett (1) projekt inom spårbunden trafik där projektering har genomförts i anläggning med pågående spårtrafik, och där arbetet har planerats, samordnats och genomförts på ett sådant sätt att påverkan av trafikdriften minimerats och utan oplanerade driftstörningar.
Du ska ha minst sex (6) års dokumenterad erfarenhet av projektering inom bygg-, anläggnings- eller infrastrukturprojekt.Av den totala erfarenheten ska minst tre (3) år ha avsett arbete i rollen som teknikansvarig (TA), uppdragsledare eller motsvarande samordnande och tekniskt ledande roll inom projekteringsorganisation.
Du ska ha minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet i rollen som projekteringsledare eller uppdragsledare med övergripande ansvar för framtagande av systemhandlingar inom projekt för spårbunden trafik. Erfarenheten ska omfatta samordning och ledning av minst sex (6) teknikområden samt ansvar för både tekniska handlingar och administrativa underlag.
Du ska ha minst två (2) års dokumenterad erfarenhet i rollen som projekteringsledare eller uppdragsledare med övergripande ansvar för framtagande av förfrågningsunderlag inom projekt för spårbunden trafik. Erfarenheten ska omfatta samordning och ledning av minst sex (6) teknikområden samt ansvar för både tekniska handlingar och administrativa föreskrifter och underlag.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Du ska i rollen som platschef eller arbetsledare ha minst 2 års erfarenhet av entreprenadarbeten inom spårbunden trafik.
Du ska ha dokumenterad erfarenhet av administrativ styrning och uppföljning av konsultuppdrag enligt ABK 09, inklusive hantering av tid, ekonomi, leveranser och ändringshantering minst två (2) projekt.
Du ska ha minst 3 års erfarenhet av arbete i eller på uppdrag av beställarorganisation inom infrastruktur eller kollektivtrafik.Dina personliga egenskaper
Strukturerad, analytisk och van att arbeta metodiskt i komplexa projektmiljöer
Duktig på att planera, prioritera och följa upp arbete med flera parallella processer
Proaktiv och lösningsorienterad med förmåga att skapa framdrift och hålla hög kvalitet
Kommunikativ och trygg i att leda möten, dokumentera beslut samt rapportera status, risker och avvikelser
Samarbetsinriktad och van att arbeta med både interna och externa intressenter
Självgående och ansvarstagande med förmåga att driva frågor till beslut inom givna ramar
Flexibel och stabil i föränderliga miljöer utan att tappa struktur eller fokus
Van att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv där tekniska, ekonomiska och tidsmässiga aspekter vägs samman
Professionell och affärsmässig med hög integritet och fokus på beställarens intressenOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7813282-2030185". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9941248