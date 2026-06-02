Arbetsterapeut sökes till hemsjukvård sommaruppdrag
Är du arbetsterapeut som trivs med självständigt arbete, varierande patientmöten och nära samarbete med vårdteamet?
Nu söker vi en erfaren arbetsterapeut till ett längre uppdrag inom hemsjukvård och särskilt boende under sommaren 2026.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta inom rehabilitering och hemsjukvård med fokus på patienter inom ordinärt boende och särskilda boenden för äldre.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Sedvanligt arbetsterapeutiskt arbete inom hemsjukvård
Bedömningar av aktivitetsförmåga och boendemiljö
Förskrivning och utprovning av hjälpmedel
Förflyttningsbedömningar och förflyttningsteknik
Bostadsanpassningsintyg
Handledning av omvårdnadspersonal kring hjälpmedel och förflyttningar
Dokumentation och uppföljning
Arbetet utgår från rehabenhetens lokaler och sker i nära samarbete med övriga professioner inom verksamheten.
Arbetstider
Dagtid
Arbetstid cirka kl. 07:30–16:15
Viss möjlighet till anpassning av arbetstid finns
Period & omfattning
Period: vecka 25–36
Omfattning: heltid, 100 %
Vi söker dig som
Är legitimerad arbetsterapeut
Har erfarenhet av hemsjukvård eller kommunal rehabilitering
Är trygg i självständiga bedömningar och prioriteringar
Har erfarenhet av hjälpmedelsförskrivning
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Har B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av särskilt boende för äldre
Erfarenhet av förflyttningsteknik
Erfarenhet av journalsystemet Combine
Introduktion
Introduktionspass erbjuds innan ordinarie arbete påbörjas för att skapa trygghet och goda förutsättningar i verksamheten.
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
Två skriftliga referenser, varav minst en chef
Kopia på körkort
Kontaktuppgifter till kandidaten
Eventuell önskad semester under uppdragstiden
Observera att belastningsregisterutdrag kommer att krävas inför uppdragsstart.
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, transparent kommunikation och nära kontakt genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga samarbeten där du som konsult känner trygghet, uppskattning och professionellt stöd.
VårdIX-modellen kombinerar tryggheten i en anställning med flexibiliteten och friheten du annars bara får som egen. Du får möjlighet att påverka ditt upplägg och din ersättning samtidigt som vi tar ansvar för administration och helheten runt omkring.
Låter uppdraget intressant?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
941 33 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441
9941215