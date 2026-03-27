Projekteringsingenjör - Samhällsbyggnad
2026-03-27
Med detta jobb spelar du en viktig roll tillsammans med oss inom Sektor samhällsbyggnad. Vi gör stora investeringar i samhällsfunktioner och infrastruktur. Vi bygger bostäder i en takt som sticker ut. Det är glädjande att vi blir allt fler Skövdebor och det skapar utrymme för oss att fortsätta utvecklas och växa tillsammans.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi tror på innovation, delaktighet och ett engagerat ledarskap. Vi tror också på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder därför förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.
Skövde kommuns organisation är stor och innehåller allt från omsorg, stöd och utbildning för våra medborgare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Arbetet kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun.
Vi är öppna och lyhörda - Vi tar ansvar för helheten - Vi gör varandra bättre - Vi vågar
Välkommen - tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa! Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett spännande och intressant arbete där du kommer att få arbeta med varierande frågor inom väg- och vattenbyggnadsområdet samt gestaltningsfrågor. Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna projektledare och projektörer. Uppdragen kan bestå av att projektera och illustrera nya bostads- och verksamhetsområden, projektera gatubyggnation, gång- och cykelvägar, hållplatser med mera.
Arbetsuppgifterna kommer framför allt att bestå i projektering av gator, gång- och cykelvägar, torgytor, belysningsanläggningar, grönytor och vatten/avloppsanläggningar i AutoCad och Novapoint inklusive mängdbeskrivningar enligt AMA Anläggning och AMA El.
Som projektör på Skövde kommun kommer du snabbt se effekterna av det utförda projekteringsarbetet och möjligheterna till en tät dialog med våra entreprenörer är goda. Vidare kommer du arbeta med att utveckla våra processer inom projekteringsområdet.Kvalifikationer
• Högskoleutbildning med inriktning samhällsbyggnad, väg och vatten eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• En förutsättning för att klara uppdraget är erfarenheten av AutoCad. Meriterande är kunskaper i NovaPoint och AMA.
• Körkort för personbil
För att du ska trivas tror vi att du
• har en god samarbetsförmåga
• vill bidra till samhällsnyttan genom att själv vara med och påverka
• är en lösningsorienterad, engagerad, professionell och ansvarstagande person som självständigt planerar och strukturerar ditt arbete
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och hur du kan komplettera den befintliga arbetsgruppen.
ÖVRIGT
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Skövde är en öppen och växande stad, med många mötesplatser. Var du än är har du nära till natur och friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla åldrar. I Skövde är vi vana vid en hög nivå på alla plan. Här finns bland annat Högskolan i Skövde, Försvarsmakten och Skaraborgs sjukhus. Vi har många framgångsrika företag och startups samt internationella innovationsarenor för industri och dataspelsutveckling. Skövde är staden som inte nöjer sig med något annat än att ligga i framkant.
Välkommen att vara med och spela med oss du också!
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315696".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde kommun
(org.nr 212000-1710) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad Kontakt
Enhetschef
Albin Nilsson albin.nilsson@skovde.se
9822423