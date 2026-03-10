Projektekonom till stora anläggningsprojekt
2026-03-10
Vi söker nu en erfaren Projektekonom till ett långsiktigt konsultuppdrag där du får arbeta i några av Sveriges mest omfattande och samhällsviktiga infrastrukturprojekt. Rollen innebär att stödja projektledare och huvudprojektledare i ekonomiska frågor kopplade till stora investeringsprojekt.
Detta uppdrag passar dig som har lång erfarenhet av projektekonomi i stora anläggnings- eller infrastrukturprojekt och som trivs i komplexa projektmiljöer.
Om uppdraget
Organisationen befinner sig i en expansiv utbyggnadsfas med omfattande investeringar i energiinfrastruktur under de kommande åren. Projekten omfattar bland annat HVDC/HVAC-förbindelser, stationer och undervattenskablar och genomförs ofta tillsammans med internationella samarbetspartners och leverantörer.
Projekten är mycket omfattande och kan ha budgetar över flera miljarder kronor. Du kommer att arbeta nära projektledare och huvudprojektledare och bidra till att säkerställa en stabil ekonomisk styrning genom hela projektens livscykel.

Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Stödja projektledare och huvudprojektledare i ekonomiska analyser och utredningar
Arbeta med prognoser, kalkyler och ekonomisk planering i projekt
Ta fram och kvalitetssäkra prognosunderlag i dialog med projektledare och delprojektledare
Skapa struktur för ekonomisk uppföljning och analys i projekt
Följa upp och analysera avvikelser mot prognos och årsplan
Kvalitetssäkra ekonomiskt underlag för projektens rapportering
Arbeta med ekonomiska frågor kopplade till exempelvis ÄTA-arbeten, risker, osäkerheter, index, mängder och prognoser
Presentera och föredra ekonomiska frågor i projektets olika forum
Bidra till utbildning och kunskapsdelning inom ekonomiområdet

Kravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:
Högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi
Minst 10 års arbetslivserfarenhet inom ekonomi
Minst 5 års erfarenhet under de senaste 10 åren som projektekonom, projektcontroller eller liknande roll i projektverksamhet
Erfarenhet av att arbeta operativt och projektnära som ekonomiskt stöd till projektledare
Erfarenhet från anläggnings- eller infrastrukturprojekt där projektbudgetar överstigit 0,5 miljarder kronor
Minst 4 års erfarenhet av ekonomiarbete i projekt som drivits som samverkansentreprenad eller partnering
Meriterande erfarenhet
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av att arbeta som projektekonom eller projektcontroller på både entreprenör- och beställarsidan
Erfarenhet från statlig verksamhet

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har stark analytisk förmåga
Är strukturerad och lösningsorienterad
Har lätt för att samarbeta i komplexa projektorganisationer
Är kommunikativ och kan förklara ekonomiska samband för projektledare och beslutsfattare
Uppdragsinformation
Omfattning: 100 %
Placering: Sundbyberg
Distansarbete: Upp till 50 % enligt överenskommelse
Säkerhetsprövning: Säkerhetsskyddsöverenskommelse krävs
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialistbolag inom konsult- och rekryteringslösningar. Vi matchar kvalificerade specialister och ledare med organisationer där kompetens, driv och personlighet gör verklig skillnad. Genom ett nära samarbete med både kunder och kandidater säkerställer vi en professionell och kvalitativ process från första kontakt till signerat uppdrag.
