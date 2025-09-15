Projektekonom
Randstad AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Nu har du chans att få vara med på en unik och spännande resa tillsammans med oss i rollen som Projektekonom inom Förbifart Stockholm! Förbifart Stockholm är en av de längsta tunnlarna för biltrafik i världen. Eltel är en samarbetspartner till Yunex Traffic och vi har tillsammans fått i uppdrag av Trafikverket att installera tele-, styr- och övervakningssystem för ny sträckning av E4, Förbifart Stockholm.
Om rollen
Som projektekonom hos Eltel och Förbifart Stockholm projektet är du med och bidrar till kvalitet, struktur och tillförlitlighet i budget, uppföljning och prognos för projektet, samt analyserar resultat och skapar underlag för att stödja välgrundade beslut.
• Analysera och följa upp kostnader för att säkerställa att projektet håller sig inom budgetramarna, samt ha en central roll i löpande ekonomisk uppföljning med många kontaktytor
• Delta i utvärderingen av projektets lönsamhet och identifiera besparingspotentialer
• Delta i uppföljning och utveckling av budget och prognos för projektet
• Ansvara för löpande fakturering, samt ansvara för framtagande av ekonomiska rapporter och dataunderlag
• Sammanställa de ekonomiska konsekvenserna av UR, ÄTA och hinder
• Rapportera till kommersiellt ansvarig
Ytterligare information
• Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid, måndag-fredag, kontorstider
• Arbetsplats: Bromma
• Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status)
Vi tar ej emot ansökningar via mail utan enbart via länken här i annonsen. Vi eftersträvar inkludering och mångfald och välkomnar därför alla sökande som kan vara med och bidra till detta! I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad. Om du har frågor rörande tjänsten eller rekryteringsprocessen, var god kontakta rekryteringskonsult Mari Jehrlander på mari.jehrlander@randstad.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansvarsområden
• Analysera och följa upp kostnader för att säkerställa att projektet håller sig inom budgetramarna, samt ha en central roll i löpande ekonomisk uppföljning med många kontaktytor
• Delta i utvärderingen av projektets lönsamhet och identifiera besparingspotentialer
• Delta i uppföljning och utveckling av budget och prognos för projektet
• Ansvara för löpande fakturering, samt ansvara för framtagande av ekonomiska rapporter och dataunderlag
• Sammanställa de ekonomiska konsekvenserna av UR, ÄTA och hinder
• Rapportera till kommersiellt ansvarigKvalifikationer
• Akademisk examen inom ekonomi, redovisning eller motsvarande
• Svenska och engelska flytande i tal och skrift
• 5-10 års erfarenhet av byggprojekt eller liknande verksamhet
• Mycket god förmåga att genomföra detaljerade ekonomiska analyser, skapa och presentera finansiella rapporter samt utarbeta budgetar och prognoser
• Mycket god affärsförståelse
• Erfarenhet av att övervaka projektkostnader samt identifiera och hantera risker
• Dokumenterad mycket god/avancerad kunskap i Excel
• Erfarenhet av IFS meriterande
Som person är du kommunikativ, flexibel och anpassningsbar med en god samarbetsförmåga. Du är noggrann, strukturerad och analytisk.Erfarenheter
IFS
Finansiell redovisning
Projektkostnadsstyrning
Redovisning av byggverksamhet
Projektredovisning
Microsoft ExcelOm företaget
Eltel Networks Infranet AB Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Eltel Networks Infranet AB Kontakt
Mari Jehrlander mari.jehrlander@randstad.se +46708468143 Jobbnummer
9508450