Projektcontroller
Sjöfartsverket / Controllerjobb / Norrköping Visa alla controllerjobb i Norrköping
2026-06-04
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Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Projektcontroller
med placering i Norrköping
Sjöfartsverkets ekonomiavdelning står inför en digital resa där ett nytt affärssystem och en ny ekonomimodell just har implementerats. Utöver ekonomiteamets vanliga leveranser kommer stort fokus närmaste tiden att ligga på att vidareutveckla appliceringen av ekonomimodellen samt att fortsätta standardisering och digitalisering av processer och arbetssätt.
Vi söker nu en erfaren projektcontroller med stor initiativförmåga som drivs av att skapa värde för vår projektverksamhet. Du tillhör Sjöfartsverkets Planerings och uppföljningsenhet, som sammanhåller Sjöfartsverkets ekonomistyrning, budget- och prognosprocess, verksamhetsrapportering samt verksamhetsuppföljning. Sektionen Verksamhetsplanering och controlling lämnar anvisningar och fastställer rutiner avseende ekonomisk uppföljning samt ansvarar för delar av den ekonomiska interna kontrollen på verket. Sektionen utgör chefs-, projekts- och ledningsstöd till verksamheten samt genomför särskilda utredningar inom det ekonomiska området.
Som projektcontroller på Sjöfartsverket arbetar du främst med projekt finansierade via anslag, Trafikverket eller EU. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledare och partners inom Sverige samt andra länder. Du säkerställer att våra projekt drivs med hög finansiell kvalitet från start till slutredovisning.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Ekonomisk styrning: Upprätta budgetar, genomföra löpande uppföljning och analysera avvikelser. Stödja beslutsfattande genom att tillhandahålla ekonomiska analyser.
Rapportering: Sammanställa och kvalitetssäkra ekonomiska rapporter till programsekretariat (via system som t.ex EU funding & Tenders Portal, Bamos+, JEMS, Vinnovas e-tjänster). Ta fram rapporter och presentationer till styrgrupper, projektledare m.m.
Rådgivning: Ge pedagogiskt stöd till projektledare, chefer och partners gällande stödberättigande kostnader och EU-regler. Stödja projektledare i användning av affärssystemet och andra tillgängliga verktyg som Sjöfartsverket tillhandahåller.
Revision: Förbereda underlag och vara kontaktperson gentemot externa revisorer och nationella kontrollanter.
Utveckling: Bidra till att förbättra våra interna rutiner för projektuppföljning och administration.
Du rapporterar till sektionschef för Verksamhetsplanering och controlling men kommer att jobba nära verksamheterna du stödjer inom Sjöfartsverket.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom ekonomi alternativt annan utbildning i kombination med aktuell arbetslivserfarenhet som Sjöfartsverket bedömer som relevant
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av controlling i en större organisation
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av ekonomisk rapportering i EU-finansierade projekt
God förmåga att tolka och tillämpa komplexa regelverk
Mycket goda kunskaper i Excel och vana av att arbeta i digitala projektverktyg
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Arbetat med likvärdiga arbetsuppgifter inom statlig myndighet/affärsverk
Arbetat med EU program för finansiering och samarbete t.ex. CEF, Interreg &, Horizon
Erfarenhet av arbete i affärssystemet IFS
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig med god analytisk förmåga, som har en hög ekonomisk medvetenhet i dina analyser och rapporteringar, och som förstår och tillämpar ekonomiska principer och metoder i ditt arbete. Du tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter, strukturerar angreppsättet och driver dina processer vidare. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat med hög kvalitet. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i team, där du kvalitetssäkrar slutresultatet. Du har även förmåga att kommunicera på ett lyhört och förtroendeingivande sätt, både muntligt och skriftligt, på samtliga nivåer inom organisationen.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt – Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas snarast. Intervjuer sker v. 28-29.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Sektionschef Verksamhetsplanering och uppföljning Malin Fastland, 010-478 64 95 eller malin.fastland@sjofartsverket.se
Enhetschef Planering och uppföljning Håkan Nyberg 010-478 54 87 eller hakan.nyberg@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771–630000.Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 3 juli 2026.
Diarienummer: 26-03924
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654)
603 28 NORRKÖPING Arbetsplats
Sjöfartsverket Jobbnummer
9948761