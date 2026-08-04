Assistenter sökes till aktiv man i Vellinge kommun.
Ideella Föreningen Smil / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-08-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella Föreningen Smil i Malmö
, Vellinge
eller i hela Sverige
Omfattning: 50%, kan komma att ändras, enligt överenskommelse samt timvikarier.
Du bör kunna arbeta alla dygnets timmar enligt schema, dvs. dag, kväll/natt, vardag, helg. Du måste vara flexibel och kunna rycka in för dina kollegor, vid sjukdom och semester.
Körkort krävs
Två snälla hundar finns, så du kan inte vara allergisk.
Tillträde: Omgående
Om mig:
Jag är en man på 69 år, som nu söker en ytterligare personlig assistent till att ingå i mitt team. Jag är rullstolsburen, men kan stå upp med stöd. För två år sedan försvann mitt tal och jag använder numera olika talprogram och talmaskin.
Innan min rörlighet försämrades var jag en fysiskt mycket aktiv person. Förutom att fixa med vårt hus och med trädgården så seglade jag, spelade tennis, red, tränade våra hundar och reste mycket. Jag är också mycket intresserad av fotografering och har fotograferat, framkallat och haft utställningar. Fortfarande tillhör allt detta mina intressen, även om jag inte praktiserar det på samma sätt längre. Jag arbetade, civilingenjör, fram till september-24, då jag fyllde 67 år.
Idag tycker jag om att gå på teatern med min fru, träffa barn och barnbarn, köra ut med scotern och våra två hundar, hålla mig allmänbildad och àjour med vad som händer här hemma och i världen. Därför läser och lyssnar jag en hel del på min Ipad bl a. Att gå ut på restaurang med min fru, vänner eller familjen är också trevligt. Jag lägger också många timmar i veckan på träning. Två gånger två timmar/vecka tränar jag hos min neuvrologspecialiserade fysioterapeut. Hemma tränar jag med mina assistenter varje dag. Jag har en specialanpassad bil som mina assistenter kör.
Om jobbet och vad jag förväntar mig av dig:
Jag hoppas att du är en person som verkligen vill arbeta som personlig assistent. Du bör kunna arbeta alla dygnets timmar enligt schema, dvs. dag, kväll/natt, vardag, helg och högtider.
Viktigt för mig är att du förstår att du kommer att tillhöra mitt team på ca 6 personer och en av er är alltid hos mig, eftersom jag inte klarar mig utan assistent. Det innebär, så som i många liknande jobb, att du måste förstå vikten av att kommunicera med teamet och teamledaren för att lösa kollegors frånvaro och semester. Både jag och dina kollegor förväntar oss att du är flexibel och kan rycka in för dem, när det behövs, liksom att de ställer upp för dig.
Du måste ha körkort. Din arbetsplats är där jag befinner mig. Det kan tex vara hos någon av våra tre barn med familjer, hos fysioterapeuten, hos läkaren eller på teatern. Ofta är det hemma i vårt enplanshus och trädgård, som är väl anpassat för mig.
Du ska vara lika seriös med min träning som jag är. Dvs övningarna vi gör hemma måste du lära dig att göra med mig.
Du ska vara uppmärksam och lyhörd för vad jag behöver hjälp med. Du är ju min förlängda arm, dvs du hjälper mig med det mesta och göra sådant som jag inte längre själv kan göra. Det kan innebära något arbete i trädgården, huset eller bilen.
Två hundar har vi och de kommer garanterat att tycka om dig och det är bra om du också gillar dem. Varje eftermiddag kommer vi att gå ut med dem.
Du ska vara strukturerad och se till att jag har med mig allt jag behöver, att mina hjälpmedel är laddade och att vi kommer i tid dit vi ska. Det är bra om du har framförhållning i tanke och handling, för när det gäller handling är jag inte så snabb, så hänger det på mig kommer vi för sent. Jag uppskattar också om du lär dig att se vad jag behöver, innan jag skriver det, eftersom det tar mig mycket tid att skriva.
Jag behöver också i viss mån hjälp med kommunikationen tex när min mobil ringer eller vid läkarbesök. Att du är ansvarsfull med ditt arbete och arbetstider är förstås en självklarhet.
Du kommer att få bredvidgång tills både du och jag känner oss trygga och du känner att du har koll på rutinerna.
Det är bra om du har erfarenhet av personlig assistans, eller liknande arbete. Det är dock din personlighet som är viktigast, du ska ju vara, mer eller mindre, en del av min närmaste familj. En familj som ibland bara består utav min fru och mig och våra två hundar (Schapendoes) och ibland av vuxna barn och barnbarn i varierande åldrar.
Du kommer att få trevliga arbetskolleger för det är ett härligt gäng jag har runt mig, humor, skratt, glädje, sång och musik och flera olika språk, även om svenskan måste finnas i grunden.
Om du tycker det låter intressant och trevligt att arbet hos och med mig så hör av dig. Så bestämmer vi en tid att träffas.
För anställning krävs dokumenterad rätt att arbeta i Sverige. Den som erbjuds anställning ska kunna uppvisa giltiga handlingar som styrker detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: 9067@kooperativetsmil.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Föreningen Smil Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Smil, Samarbetsorganisation För Malmö Independent Jobbnummer
10020798