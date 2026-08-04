Sjuksköterska/Distriktssköterska till Lärkans hälsocentral, Boden
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Boden Visa alla sjuksköterskejobb i Boden
2026-08-04
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Kom och bli en del av vårt team!
Tycker du om att få bidra med din kreativitet och nytänkande och göra skillnad i människors liv? Lockas du av gemenskap och flexibilitet i en vacker miljö? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vår hälsocentral har drygt 3 000 listade patienter och ligger i ett bostadsområde där det sker mycket utveckling i och med den gröna omställningen. Vi är en framåtblickande hälsocentral med fokus på utveckling och arbetsmiljö där prestigelöshet och närhet till beslut är självklarheter. För oss är det viktigt att du känner att du kommer till en arbetsplats där du känner dig trygg och får stöttning att utvecklas som person och i rollen som sjuksköterska.
Med oss får du chansen att vara med och forma vår verksamhet, tillsammans med drivna och engagerade kollegor i moderna lokaler. Vi arbetar med rätt använd kompetens utifrån vårt uppdrag att vara tillgängliga för norrbottningen. Arbetsglädje är grundläggande för oss, vi arbetar tillitsbaserat och jobbar dagligen utifrån friskfaktorer.
Tillsammans tar vi ansvar. Sök jobbet nu!
Vi söker
Du är legitimerad sjuksköterska, distriktssköterska eller avancerad klinisk sjuksköterska och tilltalas av varierande arbetsuppgifter. Du ska ha behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård, god kunskap i svenska och engelska samt förmåga att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift motsvarande C1-nivå. Därutöver sätter vi värde på ytterligare språkkunskaper. Du har driv och god förmåga att se helheten och vill verka för en arbetsplats där patienten alltid står i centrum. Du har ett genuint patientfokus, arbetar med prestigelöshet och har lätt för att samarbeta med olika yrkeskategorier inom och utanför verksamheten.
Du har god självkännedom och ger människor trygghet genom din kunnighet och noggrannhet, egenskaper som också gör dig till en bra handledare för kollegor och blivande medarbetare. Du är resultatorienterad och problemlösande.
Det här får du arbeta med
Vi jobbar med patienter i olika åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem, som sjuksköterska hos oss får du självständigt likväl som med teamet bedöma och behandla dessa. Förutom mottagningsarbete finns möjlighet att utveckla egna sjuksköterskeledda mottagningar utifrån behov och intresseområden, exempelvis diabetes, Waran/NOAK, inkontinens, astma/KOL, hypertoni, psykisk hälsa.
Vi har ett nära samarbete med kommunen och övriga hälsocentraler inom vårt primärvårdsområde. För att möta patienternas behov använder vi bland annat digital kommunikation och vi ser patienten som en aktiv och självklar part i den egna hälsan. Din arbetsdag utformas individuellt med struktur för möten och utbildning samt administrativt arbete. Din introduktion planeras med din mentor för att ge dig trygghet i arbetet.
Det här erbjuder vi dig
• Vi är ett team som har roligt på jobbet och hjälper samt stöttar varandra
• Möjlighet till utveckling inom ramarna för uppdraget, för oss är det viktigt att fånga den enskildes intresse
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Du har möjlighet att söka tillsvidareanställning eller vikariat på hel- eller deltid. Viss tjänstgöring vid den gemensamma jourverksamheten för primärvården Boden kan förekomma. Tillträde enligt överenskommelse.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Ann-Catrin Högling ann-catrin.hogling@norrbotten.se Jobbnummer
10020794