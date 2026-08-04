Lokalvårdare vid behov till SSG Facility Services i Eskilstuna
SSG Facility Services AB / Städarjobb / Eskilstuna Visa alla städarjobb i Eskilstuna
2026-08-04
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SSG Facility Services söker en flexibel och serviceinriktad lokalvårdare för timanställning vid behov i Eskilstuna med omnejd.
Arbetet varierar beroende på våra kunders behov och kan bland annat omfatta:
Hemstädning
Trappstädning
Företagsstädning
Flyttstädning
Byggstädning
FönsterputsningPubliceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Anställningen är en timanställning där du arbetar vid behov. Arbetstiderna kan variera och förekomma både på vardagar och under olika tider på dagen.
Tjänsten passar dig som är flexibel, ansvarstagande och har möjlighet att arbeta med relativt kort framförhållning.
Start sker så snart som möjligt.
Vi söker dig som
Har B-körkort
Är noggrann och tycker om att lämna ett väl utfört arbete
Är pålitlig, punktlig och ansvarstagande
Har ett professionellt och vänligt bemötande
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Är flexibel när det gäller arbetstider och arbetsuppgifter
Kan kommunicera på svenska med kunder och kollegor
Tidigare erfarenhet av lokalvård, flyttstädning, byggstädning eller fönsterputsning är meriterande, men rätt inställning och vilja att lära sig är också viktigt för oss.
Om SSG Facility Services
SSG Facility Services levererar professionella städtjänster till både privatpersoner, företag och fastighetsägare. Vi arbetar med kvalitet, service och ett stort engagemang för våra kunder.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig del av vår leverans och vårt kundbemötande.Så ansöker du
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och gärna ditt CV.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Arbetsort: Eskilstuna med omnejd
Anställningsform: Timanställning vid behov
Omfattning: Varierande arbetstid
Tillträde: Så snart som möjligt
Krav: B-körkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SSG Facility Services AB
(org.nr 556806-7895), https://www.ssgfs.se/
Fraktgatan 9 (visa karta
)
633 46 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Områdeschef
Tindra Skoglund Alsén tindra.skoglundalsen@ssgfs.se Jobbnummer
10020795