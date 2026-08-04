Serviceledare Tryckluft
Meccom Industripartner AB / Inköpar- och marknadsjobb / Klippan Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Klippan
2026-08-04
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meccom Industripartner AB i Klippan
SERVICELEDARE TRYCKLUFT
Vill du ta nästa steg i din karriär och leda serviceprojekt inom tryckluft?
Vi söker nu en driven och affärsmässig Serviceledare inom tryckluft som vill vara med och utveckla våra kundrelationer och vår serviceaffär.
Om rollen
Som serviceledare hos oss får du en nyckelroll där du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av serviceuppdrag inom tryckluftssystem. Du är länken mellan kund, tekniker och leverans – med fokus på kvalitet, säkerhet och affär. Publiceringsdatum2026-08-04Dina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du är en kreativ, ordningsam och serviceinriktad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du tycker om att prata med våra kunder, skapa och vårda kundrelationer.
Du föreslår förbättringar och utveckling i samråd med våra kunder. Att leverera en högkvalitativ service åt våra kunder är högprioriterat för oss.
Du bör ha ett genuint intresse för yrkesområdet och ett gott praktiskt handlag då arbetet ställer krav på skicklighet och förståelse. Det är viktigt att du ser möjligheter i stället för problem, är serviceinriktad, noggrann och trivs i samarbete med andra. Du gillar att lösa tekniska problem där du får utlopp för din kreativitet och samtidigt får använda din tekniska kompetens.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och leda service- och underhållsarbeten inom tryckluft
Ansvara för kundkontakt och utveckla långsiktiga relationer
Kalkylera, offerera och följa upp serviceuppdrag
Samordna och leda tekniker i det dagliga arbetet
Säkerställa att arbetet genomförs enligt gällande krav inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA)
Identifiera förbättringsmöjligheter och bidra till affärsutveckling
Riskanalyser
Vi söker dig som
Har erfarenhet av tryckluftssystem eller närliggande teknikområde (t.ex. industriell service, mekanik, energi)
Har tidigare erfarenhet av arbetsledning eller projektledning
Är strukturerad, lösningsorienterad och affärsdriven
Har god kommunikativ förmåga och trivs i kundnära roller
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av kompressorer och tryckluftsanläggningar
Bakgrund som servicetekniker eller inom industrin
Kunskap inom energioptimering eller driftsekonomi
Vi erbjuder
En utvecklande roll i ett växande industriföretag
Stora möjligheter att påverka och utveckla verksamheten
Engagerade kollegor med hög kompetens
Trygga anställningsvillkor och konkurrenskraftig ersättning
Möjlighet att arbeta nära både lokala och internationella industrikunder Så ansöker du
Skicka din ansökan till: Jimmie.agren@meccom.se
Urval sker löpande – välkommen med din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan!
Meccom Industripartner är en del av Meccom Group och har idag ca 140 anställda och omsätter ca 240Msek. Företaget levererar helhetslösningar och kontraktstillverkningar av högkvalitativa svetsade och bearbetade produkter, framför allt i rostfritt/svart material till kunder inom industrisegment med hög kravnivå. Vi håller till i ändamålsenliga lokaler där vi jobbar med ny och modern tillverkningsteknik.
Inom området industriservice håller konstant ca 40 industritekniker i gång södra Sveriges industrier.
Vår tryckluftsavdelning levererar högkvalitativa kompressorer och system.
Inom Rör & Isolering jobbar 45 tekniker löpande med rör- och isoleringsprojekt.
Genom att förstå våra kunders behov och förväntningar, bygger vi partnerskap som leder till gemensamt förbättringsarbete, vilket i sin tur leder till ökad konkurrenskraft och långsiktiga relationer.
Meccom Industripartner är en stimulerande och utmanande entreprenörsdriven arbetsplats som inbjuder våra medarbetare till engagemang och utveckling i en positiv miljö.
Allt vårt arbete skall genomsyras av M.E.K vilket symboliserar våra värdeord.
Mångsidig – vi är anpassningsbara
Engagemang – vi gör rätt saker
Kompetens – vi kan vårt jobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: jimmie.agren@meccom.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serviceledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meccom Industripartner AB
(org.nr 556611-9854), http://www.meccom.se
Åbytorpsvägen 9 (visa karta
)
264 39 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningschef Tryckluft
Jimmie Ågren jimmie.agren@meccom.se 0709439840 Jobbnummer
10020810