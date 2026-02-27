Projektcontroller
2026-02-27
Vi söker en Projektcontroller till en myndigeht inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som projektcontroller innebär att planera, förbereda och följa upp berg- och anläggningsentreprenader för stationer och arbetstunnlar. Arbetet omfattar projektekonomi, budget, prognoser, riskhantering och uppföljning av entreprenörernas arbete. Rollen innebär nära samarbete med projektledare, byggledare, projekteringsledare, handläggare och specialister, samt ansvar för att utveckla interna arbetssätt för ekonomi och uppföljning.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Ansvarar för framtagande av interna arbetssätt för ekonomiuppföljning, kalkylarbete, inköpsarbete och prognosarbete i enlighet med avdelningens och delprojektets rutiner.
Leda, planera, strukturera och samordna entreprenadens budget, prognos, tidplan och risker samt sammanställa tertialrapporter (bemanning, ekonomi, tidplan och risk) och vid behov ekonomiska utredningar.
Leda, samordna och granska leverantörernas verifikat och dagböcker i entreprenaden tillsammans med projekt- och byggledningen.
Samordna och sammanställa entreprenadens interna arbete med produktionskalkyler tillsammans med samordnande byggledare.
Ansvarar för kontraktsuppföljning med avseende på ekonomi samt ÄTA-hantering mot leverantörer.
Samordna entreprenadens riskhanteringsarbete.
Granska entreprenörens arbetssätt och projektplan avseende ekonomi, riskhanteringen, tidplan och kontaktshantering.
Granska, kontrollera och följa upp entreprenörens arbete med avseende ekonomi och tid (i samråd med projektledare och samordnande byggledare) samt rapportera vidare inom ansvarsområdet enligt överenskommelse med projektledaren.
Identifiera problemområden och ge projektledaren råd inför beslut om förebyggande och korrigerande åtgärder samt ekonomiska uppgörelser.
Aktivt följa upp organisationsförändringar i entreprenaden och ajourhålla organisationsplan.
Rapportera framdrift samt rapportera förändringar utanför de givna ramarna med förslag på korrigerande åtgärder.
Aktivt driva förbättringsarbete inom ekonomi- och rapporteringsarbetet inom entreprenaden med utgångspunkt i avdelningens och delprojektets rutiner.
Medverka vid bygg- och ekonomimöten.
Medverka till att skapa bra relationer med leverantörer.
Medverka till att skapa bra relationer med externa intressenter (närboende, sakägare, allmänheten, etc).
Delta på interna möten och träffar.
Krav (OBS, obligatoriska)
Högskoleexamen inom bygg och anläggning eller ekonomi.
Dokumenterad erfarenhet som projektcontroller, eller likvärdig roll, inom bygg- och anläggningsprojekt >400Mkr (i minst 3 år).
Dokumenterad erfarenhet som projektcontroller eller likvärdigt, i entreprenader med ersättningsform löpande räkning (i minst 2 år)
Dokumenterad arbetserfarenhet av genomförande av entreprenader där systemen Anläggnings AMA och MER använts (minst 2 st entreprenader)
Dokumenterad erfarenhet av arbete i bygg- och anläggningsbranschen (minst 5 år).
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Dokumenterad arbetserfarenhet av kalkylarbete i investeringsprojekt. Roll som kalkylator med ansvar för del av kalkyl i kalkyleringsarbetet för ett investeringsprojekt med anbudssumma mer än 100 miljoner kronor.
Dokumenterad arbetserfarenhet av roll som inköpare för inköpssarbete av maskiner, material och hjälpmaterial i entreprenad med kontraktssumma mer än 100 miljoner kronor.
Dokumenterad efarenhet av motsvarande roll (projektcontroller) i en beställarorganisation för en entreprenad med kontraktssumma mer än 100 miljoner kronor. Dina personliga egenskaper
Driven
Engagerad
Pålitlig
Kommunikativ
Social
God amarbetsförmåga
Modig samt kan hantera arbete i en miljö där förutsättningarna förändras.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
