Projektcontroller
2026-02-26
Om uppdraget
Uppdraget avser en Projektcontroller till ett omfattande och långsiktigt investeringsprojekt inom berg- och anläggning i Stockholmsområdet. Projektet är en del av en större infrastruktursatsning och befinner sig i ett komplext genomförandeskede med flera parallella entreprenader.
Du kommer att ha en central roll i projektorganisationen och ansvara för ekonomistyrning, uppföljning och prognosarbete i stora entreprenader. Här ges du möjlighet att arbeta i en tekniskt avancerad miljö med höga krav på struktur, analys och samordning.
Om Edge of Talent
Edge of Talent är ett kompetens- och konsultbolag som erbjuder skräddarsydda lösningar för våra kunder, oavsett om det handlar om kortare konsultuppdrag, projektanställningar eller långsiktiga samarbeten. Vi är stolta över att matcha rätt talang med rätt uppdrag och skapa möjligheter för både våra konsulter och våra partners att växa tillsammans.
Hos oss blir du en del av en dynamisk organisation där du som konsult är anställd av Edge of Talent. Vi tar hand om administrationen, coachar dig genom din karriär, och säkerställer att du trivs i ditt uppdrag. Vårt fokus är att erbjuda dig uppdrag som passar just din kompetens och där du har möjlighet att utvecklas.
Beskrivning av uppdraget
I rollen som Projektcontroller ansvarar du för projektekonomin i större berg- och anläggningsentreprenader, bland annat stationer och tunnlar i komplex stadsmiljö.
Du arbetar nära projektledare, byggledare och övriga nyckelfunktioner och säkerställer att entreprenaderna bedrivs med god ekonomisk kontroll, strukturerad uppföljning och hög prognossäkerhet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Ansvara för budget, prognos och ekonomisk uppföljning i entreprenader
Arbeta med ersättningsformer såsom löpande räkning och fastpris med reglerbara mängder
Hantera och följa upp ÄTA-arbeten
Granska leverantörers verifikat och dagböcker
Samordna produktionskalkyler tillsammans med byggledning
Upprätta tertialrapporter avseende ekonomi, tidplan, bemanning och risk
Samordna och följa upp riskhanteringsarbete
Säkerställa kontraktsuppföljning och ekonomisk dokumentation
Delta i bygg- och ekonomimöten
Bidra till förbättring av interna arbetssätt inom ekonomistyrning
Obligatoriska krav
Högskoleexamen inom bygg och anläggning eller ekonomi.
Dokumenterad erfarenhet som projektcontroller, eller likvärdig roll, inom bygg- och anläggningsprojekt större än 400 Mkr (minst 3 år).
Dokumenterad erfarenhet som projektcontroller eller likvärdig roll i entreprenader med ersättningsform löpande räkning (minst 2 år).
Dokumenterad arbetserfarenhet av genomförande av entreprenader där systemen Anläggnings AMA och MER har använts (minst 2 entreprenader).
Dokumenterad erfarenhet av arbete i bygg- och anläggningsbranschen (minst 5 år).
Meriterande
Dokumenterad arbetserfarenhet av kalkylarbete i investeringsprojekt.
Roll som kalkylator med ansvar för del av kalkyl i kalkyleringsarbetet för ett investeringsprojekt med anbudssumma över 100 miljoner kronor.
Dokumenterad arbetserfarenhet som inköpare för inköpsarbete av maskiner, material och hjälpmaterial i entreprenad med kontraktssumma över 100 miljoner kronor.
Dokumenterad erfarenhet av motsvarande roll (projektcontroller) i en beställarorganisation för en entreprenad med kontraktssumma över 100 miljoner kronor.
Vad vi erbjuder
Anställning hos Edge of Talent med trygghet och support under hela uppdraget
Spännande uppdrag hos ledande företag
Möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling och karriärvägledning
Start: Omgående
Omfattning : Heltid
Placering : Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Kontakt: Hermela Nadew
