Projektchef till Peab Anläggning
2025-12-20
Vill du ha ett omväxlande arbete med härliga kollegor i en roll där du blir en viktig nyckelperson? Motiveras du av att ha stort ansvar för såväl ekonomi och ledning som arbetsmiljö i ditt arbete? Då kan vi på Peab ha en ledig tjänst som skulle passa dig utmärkt.
Om tjänsten: Som projektchef har du en ansvarsfylld roll och är delaktig i hela projektet, från utvecklingen i tidiga skeden till projektering och produktion. Du har ansvar att utifrån Peabs verksamhetsledningssystem genomföra allt från planering och ekonomi till kontrakt, miljö, arbetsmiljö och kvalitet. I Peab är människorna vår största tillgång och vi satsar på vår personals utveckling. Ett brett utbud av förmåner, en trevlig arbetsmiljö och många skickliga kollegor är bara några av fördelarna med Peab.
Rollen som projektchef: Som projektchef ansvarar du för styrning, kundrelationer, större kontraktsfrågor, tekniska frågor med mera. Du ansvarar för och driver arbetet i nära samarbete med produktion och andra specialistkompetenser i verksamheten. Du leder och samordnar ett eller flera projektet från start till slut och har ett tydligt resultatansvar. Tillsammans med dina platschefer ansvarar du för ett eller flera projekt parallellt beroende på storlek. Många av våra projekt drivs genom partnering, därav önskar vi att du har erfarenhet av samverkansprojekt. Som projektchef på Peab arbetar du med att leda och styra större projekt mot uppsatta mål. Du ansvarar för resurstillsättning och affärsmöjligheter och har en egen resultatenhet i arbetschefsgrupp.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ingår i ledningsgruppen i arbetschefgrupp och ansvarar och redovisar för tilldelad omsättning.
Ekonomiskt ansvar.
Upprätta och bibehålla kund- och leverantörsrelationer.
Ansvarar för att hitta nya affärsmöjligheter och utveckla verksamheten.
Ansvarar för helhetsbilden för tilldelade projekt.
Ansvara för övergripande tidsplanering och resursplanering i projekt i form av planering, inköp och produktion.
Utvecklar vår personal.
Företräda projektet mot kund i byggmöten.
Träffa löpande ekonomiska uppgörelser i projekt.
Kvalifikationer: Vi söker dig med en byggteknisk utbildning som högskoleingenjör eller annan formell erfarenhet som kan bedömas som likvärdig. Du har minst 10 års erfarenhet av ledande befattning av anläggningsentreprenader så som väg&mark eller motsvarande. Erfarenhet från projekt-/produktionsledning av stora projekt är meriterande, liksom erfarenhet av kalkyl- och anbudsarbete.
För att trivas i rollen tycker du om att möta nya människor och har en god social förmåga. Du är kommunikativ, analytisk, lösningsorienterad, noggrann och har ett utpräglat affärssinne. Vidare ser vi att du är duktig på att driva projekt framåt, sköta kundkontakter och innehar god förhandlingsvana. Du kommunicerar väl på svenska och engelska, både i tal och skrift. Körkort B är ett krav och resor i tjänsten förekommer i Västra Götaland med tyngdpunkt Bohuslän/Trestad.
Vi lägger stor vikt vid ditt ledarskap. Du behöver ha dokumenterad erfarenhet av att skapa och leda team, samt ett genuint intresse för att utveckla människor och skapa en inkluderande arbetsmiljö. Du förväntas vara prestigelös och verka för ett ledarskap som är förenligt med vår värdegrund JUPP:en - jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig.
Ansökan och övrig information;
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor är du välkomman att kontakta Mikael Rantanen på mikael.rantanen@peab.se
eller Linda Hake, Rekryteringsspecialist, linda.hake@peab.se
.
Vad vi erbjuder: I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling.
Vill du bygga framtidens hållbara samhälle med oss? Välkommen med din ansökan!
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.
