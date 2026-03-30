Projektchef - Bygg/ROT
2026-03-30
Vill du ha ett helhetsansvar där du driver både affär och projekt?
Nu söker vi en Projektchef till ett väletablerat byggbolag i stark tillväxt (omsättning +700 MSEK). Här får du en central roll med stort mandat och möjlighet att påverka - både projekten och affären.
Om rollen:
Som projektchef har du det övergripande ansvaret från start till färdigt projekt. Du driver projekten strategiskt och säkerställer att allt levereras enligt mål.
Du kommer bland annat att:
Ha fullt ansvar för budget, prognos och resultat
Leda platschefer och projektteam
Säkerställa kvalitet, tidplan och arbetsmiljö
Vara huvudkontakt mot beställare
Delta i byggmöten och styrgrupper
Arbeta med ÄTA, kalkyl och anbud vid behov
Det här är en roll för dig som vill kombinera ledarskap, affär och produktion.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som projektchef eller senior projektledare inom bygg
Har stark ekonomisk förståelse (P&L, prognoser)
Är trygg i entreprenadjuridik (AB04/ABT06)
Har erfarenhet av att leda andra ledare
Har B-körkort
Talar svenska och engelska obehindrat
Som person är du:
Affärsdriven och resultatorienterad
En trygg ledare som skapar struktur och riktning
Kommunikativ och relationsbyggande
Självgående med ett starkt driv
Vad du får:
En nyckelroll i ett bolag med tydlig tillväxt
Stort mandat och påverkan
Variation mellan strategi och operativt arbete
Stark teamkänsla och entreprenörsanda
Möjlighet att växa vidare i organisationen
Rekryteringen sker via Resursverket, men du anställs direkt av vår kund.
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RekryteringsKonsulten Sverige AB
174 53 SUNDBYBERG
174 53 SUNDBYBERG Arbetsplats
