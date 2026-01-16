Projektasssistent
Göteborgs universitet / Djuruppfödarjobb / Göteborg Visa alla djuruppfödarjobb i Göteborg
2026-01-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Lysekil
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden - från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en projektassistent för en intermittent anställning, med placering vid Sektionen för psykiatri och neurokemi.
Vi är en forskargrupp med fokus på neurodegenerativa sjukdomar där vi försöker hitta både nya sätt att fastställa sjukdom samt att förstå molekylära mekanismer som bidrar till nervcellers förtvinande. Vi använder oss av patientmaterial, cellmodeller och zebrafisk i vårt arbete. Den del av gruppen arbetar med zebrafisk finns på Sahlgrenska sjukhuset och söker en person som tar hand om zebrafiskarna och den anläggning som de hålls i.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Vi behöver en medarbetare för skötsel av våra zebrafiskar som vi använder i vår forskning för att studera nervsystemets bildning. Vi söker dig som till exempel är student och som kan arbeta under helger och ledigheter och som brinner för skötsel av akvatiska system och gillar sötvattensfiskar! Hos oss kommer du att arbeta flexibelt i ett litet team där kommunikation och samarbete är avgörande. Arbetet innebär underhåll av fiskar, allmän översikt av akvariernas funktion samt dess vattenkvalitét. Arbetet utförs på timbasis. Du bör kunna organisera och självständigt utföra ditt eget dagliga arbete i samråd med din handledare.KvalifikationerKvalifikationer
• Du bör finnas tillgänglig på helger och andra ledigheter
• Ansvarstagande och god förmåga till självständigt arbete
• God kommunikationsförmåga på engelska (både i tal och skrift)
• Förståelse för, och respekt för, djurens välbefinnande
• Arbetet ställer krav på att du har fysisk kapacitet för att hantera tyngre föremål då fiskarnas tankar väger ca 10kg
Meriterande:
• Tidigare arbete med zebrafisk eller andra akvatiska djur
• Genomgången LAS kurs
• Teknisk förmåga
Stor vikt läggs vid tidigare erfarenhet av likvärdigt arbete, tex arbete med fisk eller akvarium och personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning (intermittent anställning) i 11 månader. Du kommer att arbeta timmar vid behov med placering tills vidare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta forskare Alexandra Abramsson, tfn: +46 703 357 417, e-post: alexandra.abramsson@gu.se
Ansvarig chef är professor/sektionschef Henrik Zetterberg, tfn: +46 768 672 647, e-post: henrik.zetterberg@clinchem.gu.se
Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokandeSå ansöker du
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-02-06
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Fats timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Jobbnummer
9688162