Projektassistent inom utvecklandet av cell-baserad immunoterapi
Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst för laboratoriemedicin / Högskolejobb / Lund
2026-04-27
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen är aktiv inom Avdelningen för Klinisk Genetik som bedriver världsledande cancerforskning med starka translationella mål. Forskningen omfattar huvudsakligen syntetisk immunologi, vilket inbegriper strategier där man rationellt utnyttjar immunsystemets förmåga att utföra komplexa funktioner. Målet är att förbättra cell-baserad immunoterapi av cancer för vilken immunceller programmeras för att kunna uppsöka och eliminera maligna celler. Forskningen syftar till att utveckla nya bindande domäner för syntetiska receptorer med hjälp av generativ AI samt att genomföra precis geneditering i immunceller för att mer specifikt rikta dem mot cancerceller. Dessa modifierade immunceller studeras med hjälp av både in vitro- och in vivo-modeller. Analyserna omfattar bland annat multiparametrisk flödescytometri och högupplösande sekvenseringstekniker.
Avdelningen har stor samverkan mellan forskargrupper och med stor bredd av spetskompetenser inom olika områden och erbjuder en öppen arbetsmiljö.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för
balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vi söker en motiverad, skicklig och ambitiös medarbetare med en hög nivå av självständighet som är flexibel i din arbetsroll. Du kommer jobba med att isolera och programmera primära immunceller i syftet att skapa nya kraftfulla behandlingsstrategier av svårbehandlad cancer. För att utvärdera den terapeutiska potentialen av dessa programmerade immunceller kommer du att genomföra en rad olika molekylär- och cellbiologiska metodiker. Tjänsten innefattar därmed laborativa moment så som vävnadspreppar och cellisoleringar, kloning, PCR, flödescytomerti, ELISA, cellodling och hantering av primära humana och murina prover. Utöver detta kommer du även generera bindande proteindomäner med etablerade datorbaserade verktyg och utvärdera dessa via prediktioner av proteinstrukturer. Vanliga förekommande arbetsuppgifter inom labbet ingår i anställning.Publiceringsdatum2026-04-27Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Du ska ha en kandidatexamen.
Du ska vara tydligt självständig och organiserad med mycket god samarbetsförmåga.
Du ska ha kompetens att självständigt kunna planera och utföra experimentella försök samt ha förmåga att flexibelt lösa och hantera oförutsedda utmaningar.
Du har erfarenhet av cellodling, molekylärbiologiska tekniker (t.ex. PCR tekniker, DNA/RNA extraktioner), och flödes cytometri (analys och sortering).
Du ska tidigare ha designat och utfört exonuclease-baserad kloning (t.ex. InFusion och Gibson).
Du ska erfarenhet av att isolera och jobba med primära immunceller (såsom T celler).
Du har praktisk erfarenhet av att utföra precisa genetiska modifieringar i primära celler med gensaxen CRISPR/Cas9.
Du har erfarenhet av att utveckla bindande domäner med generativ AI (t.ex. diffusion- eller hallucination-baserade verktyg).
Du har erfarenhet av strukturbiologi och prediktion av proteinstrukturer (t.ex. Pymol, Alphafold)
Meriterande för anställningen är:
Kunskap inom immunologi, cell-baserad immunoterapi och tumörbiologi.
Övrigt
Detta är en visstidsanställning enligt SÄVA på 100% i 12 månader med start 2026-07-01 eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev därdu beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen.
Ansökan ska även innehålla CV, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av
examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211)
BMC Sölvegatan 19
)
221 84 LUND Arbetsplats
Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst för laboratoriemedicin
