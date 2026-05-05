Projektassistent inom medicinsk bilddiagnostik
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Om arbetsplatsen
Forskargruppen Diagnostisk radiologi vid Institutionen för Translationell medicin bedriver forskning inom medicinsk bilddiagnostik. LUCI (Lund University breast Cancer Imaging) är en tvärvetenskaplig grupp som leds av professor Sophia Zackrisson, med huvudsakligt forskningsfokus på innovativa bildgivande metoder inom bröstcancerdiagnostik, särskilt screening och användning av artificiell intelligens (AI). För mer information, se: www.luci.lu.se/en
LUCI består av ett välintegrerat nätverk av doktorander, postdoktorer och mer seniora forskare från flera olika discipliner, i ett nära samarbete framför allt mellan medicinsk strålningsfysik och diagnostisk radiologi. LUCI har många nationella och internationella samarbetspartners. Gruppen är lokaliserad vid Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö.
Forskargruppen prioriterar en god arbetsmiljö som präglas av ömsesidig respekt och omtanke om varandra och strävar efter att vara en stimulerande och lärorik arbetsplats. Vi arbetar kontinuerligt för att skapa förutsättningar som uppmuntrar personlig utveckling och inkludering för alla medarbetare. Vi värnar om såväl fysisk säkerhet som psykosocial arbetsmiljö.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet, vilket innebär att du får tillgång till särskilda förmåner, generös semester och en fördelaktig tjänstepension. Läs mer om hur det är att arbeta vid Lunds universitet här: Jobba hos oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som projektassistent i LUCI-gruppen kommer du att bistå forskargruppen med hantering och användning av forskningsdatabaser för bilddiagnostik inom bröstcancer samt tillhörande data- och IT-infrastruktur. Huvudsyftet med tjänsten är att implementera lösningar baserade på stora språkmodeller (Large Language Models, LLM) för att skapa strukturerade rapporter från fritextbaserade kliniska rapporter och att länka dessa till bildinformation.
Du kommer även att stödja forskargruppen med relaterade programmeringsuppgifter, främst inom maskininlärning. Andra närliggande arbetsuppgifter kan också ingå i tjänsten. Tät interaktion, dokumentation och återkoppling är viktiga delar av arbetet.Publiceringsdatum2026-05-05Kvalifikationer
För anställningen krävs:
Master- eller kandidatexamen i datavetenskap eller motsvarande
Dokumenterade programmeringskunskaper, särskilt i Python och andra relevanta programmeringsspråk
Erfarenhet av att träna och använda stora språkmodeller (LLM) på medicinska registerdata, särskilt inom bröstcancer och bröstbilddiagnostik
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Erfarenhet av arbete med och administration av Windows- och Unixbaserade operativsystem (främst Ubuntu)
God samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta strukturerat och kommunikativt; social kompetens är viktig för tjänsten
Meriterande är:
Erfarenhet av hantering av medicinska databaser och registerdata
Praktisk erfarenhet av utveckling och användning av maskininlärning samt tillhörande programmeringsbibliotek och verktyg
Om anställningen
Anställningen är en särskild visstidsanställning (SÄVA) på 12 månader med en omfattning om 100 %. Preliminärt startdatum är 1 juni 2026 eller enligt överenskommelse.
Så här ansöker du
Ansökan görs via Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du motiverar ditt intresse för tjänsten och hur den motsvarar din kompetens och dina meriter. Ansökan ska även innehålla examensbevis, fullständigt CV samt eventuella ytterligare relevanta handlingar som du önskar åberopa (betyg, kontaktuppgifter till yrkesreferenser, rekommendationsbrev etc.).
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
BMC F13 (visa karta
)
221 84 MALMÖ Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
HR Partner
Sarah Quist sarah.quist@med.lu.se +4640391055
