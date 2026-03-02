Projektassistent i biologi
2026-03-02
Sapere Aude - våga vara vis - är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika.
Vi söker en projektassistent som kommer att leda fältarbete med fokus på vandrande fiskars beteende och ekologi.
Vi erbjuder en möjlighet att få praktisk erfarenhet i en etablerad forskningsmiljö och arbeta med vandrande fiskarter som Atlantlax (Salmo salar) och id (Leuciscus idus). Som projektassistent kommer du att vara en del av forskargruppen Naturresurs rinnande vatten (https://www.nrrv.se/)
inom sötvattensbiologi vid Karlstads universitet. Exempel på den typ av projekt du kommer att delta i finns här: https://doi.org/10.1111/jfb.15770.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar främst: 1) planering och fångst av fisk, 2) planera och utföra installation av akustiska mottagare i Emån, 3) märka fiskar kirurgiskt med akustiska telemetrisändare, samt 4) ladda ner och analysera data om de märkta fiskarnas förflyttning.
Arbetet äger till största delen rum i fält vid Emån, Kalmar län. Förberedelser, planering och analys kommer främst ske vid Karlstads universitet. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.
Behörighetskrav
För anställning krävs att den sökande har
- En mastersexamen inom ett för anställningen relevant ämnesområde inom biologi (t.ex. med fokus på fiskekologi)
- Dokumenterad erfarenhet av, samt certifiering, att hantera fisk och arbeta med kirurgisk märkning av fisk, i synnerhet lax- och/eller öringsmolt
- Dokumenterad erfarenhet av att planera och genomföra storskaliga studier med akustisk telemetri
- Dokumenterad stor erfarenhet av analys av telemetridata med Time-to-event med Cox proportional hazards modeller
- Goda kunskaper i svenska och engelska
- Körkort (B)
Stor vikt kommer att läggas vid
- Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter samt förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp.
Meriterande
- Erfarenhet av programspråket RAnställningsvillkor
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad i fem månader, med preliminär start i april 2026 eller enligt överenskommelse. Det finns möjlighet till förlängning, förutsatt ytterligare extern finansiering.Så ansöker du
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.
Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.
Ansökan ska innehålla:
- CV
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- kopior på betyg, intyg och examensbevis
- två referenser, varav minst en är tidigare eller nuvarande chef
Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Ange referensnr: REK2026/38
Välkommen med din ansökan!
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Ersättning
