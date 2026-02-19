Projektassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivningen av arbetsplatsen
Institutionen för Immunteknologi vid Lunds universitet bedriver forskning i framkant inom life science-området, med särskilt fokus på immuno-onkologi, biomarkörer och allergirelaterade tillstånd.
Institutionen finns på Medicon Village området som samlar akademisk forskning, industri och offentlig sektor med särkilt fokus på life science och präglas av en samarbetsinriktad och innovationsdriven miljö.
På institutionen finns ett flertal högklassiga infrastrukturer, inklusive plattformar för multiplex flödescytometri och cellsortering, antikroppsutveckling, spatial omik, masspektrometri samt expertis inom bioinformatik via NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden). Genom att utnyttja avancerad teknologi för att lösa komplexa frågeställningar inom biomedicin har vår institution etablerat sig som ledande inom flera forskningsområden och bidragit till framgångsrika spin-off-företag - många med säte på Medicon Village.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet, vilket innebär att anställda omfattas av förmåner som generös semester, fördelaktig tjänstepension och goda anställningsvillkor.
Läs mer om att arbeta vid Lunds universitet på universitetets webbplats, https://www.lunduniversity.lu.se/about-university/work-lund-university
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Tjänsten är placerad i en forskargrupp med särskilt fokus på immunceller vid cancer. Vi bedriver translationell forskning med målet att utveckla effektivare behandlingsstrategier genom att modulera immunceller. Genom att karakterisera tumörernas immunologiska mikromiljö strävar vi efter att identifiera centrala immunreglerande mekanismer, vilka sedan kan utforskas vidare i humanbaserade modellsystem.
Inom forskningsprojekten används olika in vitro assays och avancerade explant-baserade modellsystem och projektassistenten kommer att medverka aktivt i det experimentella arbetet med dessa. Arbetet kan t.ex. innefatta hantering och odling av primära humana celler och vävnader under olika förhållanden.
Ett flertal analysmetoder kommer att användas, såsom djupgående fenotypning med flödescytometri, high-plex analys av lösliga faktorer, spatial karakterisering av vävnadssnitt med immunofluorescens samt tillhörande dataanalys. Rollen innefattar även sammanställning och tolkning av experimentella data.
Krav för anställning:
- Masterexamen inom bioteknik, cellbiologi, molekylärbiologi eller motsvarande
- Kunskap inom immunologi och att ha genomfört ett självständigt forskningsprojekt (såsom ett examensarbete på masternivå eller motsvarande uppgift) inom område såsom immunologi/immuno-onkologi/immunteknologi eller liknande
- Praktisk erfarenhet av arbete med primära celler
- Utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift
- Mycket god samarbetsförmåga och kommunikationsfärdigheter
Meriterande är:
- Praktisk erfarenhet av arbete med immunceller inkluderande t.ex isolering av immunceller från blod/vävnad
- Praktisk erfarenhet av cellodling
- Praktisk erfarenhet av analysmetoder såsom multiplex flödescytometri och multiplex analys av lösliga faktorer (exempelvis med Luminex-system) samt för dessa metoder tillhörande dataanalys.
- Praktisk erfarenhet av arbete med human vävnad, t.ex isolering av celler från vävnad och/eller odling av vävnad
- Erfarenhet av att analysera patientdata och kunskaper inom biostatistik
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper såsom engagemang, vetenskapligt intresse, noggrannhet, självständighet samt god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Övrig information
Anställningen är en särskild visstidsanställning (SÄVA) under 6 månader med tillträdesdatum 1 april 2026 eller enligt överenskommelse. Omfattning 100 %.
Ansökningsinstruktioner
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten och hur dina kvalifikationer matchar arbetsuppgifterna. Bifoga även CV, kopior av relevanta examensbevis och andra handlingar du önskar åberopa (intyg, referenser, rekommendationsbrev m.m.).
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
