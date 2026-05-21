Projektassistent
2026-05-21
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Arbetet kommer att ske inom ramen för verksamheten i gruppen för magnetresonansfysik. Gruppen är tvärvetenskaplig och inkluderar medlemmar verksamma inom olika fakulteter, olika företag, och inom sjukvården. Forskargruppen är lokaliserad på Klinikgatan i Lund beläget precis intill Lunds universitetssjukhus.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Jobba hos oss.
Arbetsuppgifter
Lund Universitet har en framstående roll internationellt vad gäller utveckling och tillämpning av nya tekniker för magnetkameraundersökningar (MRI). Inom ramen för pågående projekt söker vi en Projektassistent som kan utveckla teknik för kvantifiering av egenskaper i hjärnans med hjälp av diffusions-MRI.
Vi söker en person för att arbeta med följande arbetsuppgifter:
Forskning kring kvantifiering av kapillärt flöde med hjälp av MRI.
Arbetet involverar programmering i företrädelsevis MATLAB.
Arbete vid de magnetkameror som står till gruppens förfogande.
Sammanfatta resultaten i en vetenskaplig form för publikation i internationell tidskrift.
Ta del av gruppens verksamhet och presentera resultaten vid vetenskapliga konferenser.
Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.Publiceringsdatum2026-05-21Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Civilingenjörsutbildning eller motsvarande. Ej krav på att man tagit examen, men dock krav på att man tagit kurser som motsvarar minst 4 års studier.
Erfarenhet av självständigt forskningsarbete, exempelvis examensarbete eller projekt med tydlig hypotes och kvantitativ analys.
Kunskaper inom programmering, företrädelsevis MATLAB.
Erfarenheter av forskning inom MRI
Erfarenheter av forskning inom diffusionskodning av kapillärt blodflöde.
Att vara nyfiken, uthållig och samarbetsvillig.
Meriterande för anställningen är:
Civilingenjör inom ett område med relevans för forskningsområdet.
Att ha förmåga att strukturera komplexa problem och arbeta metodiskt med datadrivna lösningar.
Att ha intresse för och förståelse av vetenskaplig metodik inom medicinsk bildanalys.Övrig information
Anställningen är en tillsbegränsad anställning på 6 månader med omfattning 100%. Önskat startdatum 1 juli 2026, eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV och övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Välkommen med din ansökan!
Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten, Lunds universitet. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
9921370