Projektadministratör
Poolia AB / Administratörsjobb / Skellefteå Visa alla administratörsjobb i Skellefteå
2025-09-29
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Skellefteå
, Piteå
, Luleå
, Umeå
, Boden
eller i hela Sverige
Vi söker en projektadministratör på 50% med start så snart som möjligt till Peab Anläggning i Skelleftehamn. Projektet är beläget ute i Skelleftehamn där det byggs en kaj för Skellefteå kommun. Vi söker dig som vill vara en del av ett engagerat team och bidra till ordning, struktur och trivsel på arbetsplatsen. Uppdraget är på 50% till att börja med men kan mycket troligt öka i beläggning framöver.
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
I projektet arbetar idag ett 20-tal tjänstemän i roller som projektchef, blockchefer, arbetsledare, entreprenadingenjörer och mätningstekniker. Därtill finns ett antal yrkesarbetare inom mark, trä och betong, samt många underentreprenörer som successivt ansluter. Det är en arbetsplats med högt tempo, målfokuserade kollegor och stort fokus på arbetsmiljö och trivsel. Arbetstiderna för projektet är flexibla
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som projektadministratör kommer du att vara en viktig del i projektets vardag och bidra till att skapa struktur och stödja teamet i deras arbete.Dina arbetsuppgifter
• Administration av digitala plattformar
• Introduktioner till arbetsplatsen och hantering av elektronisk personalliggare
• Administration av handlingar och intyg från underentreprenörer
• Beställningar av datautrustning, kontorsmaterial och fika
• Ansvara för kontorsförråd
• Arrangera besök till arbetsplatsen
• Hantera arbetsplatsboende
Vem är du?
Vi söker dig som är självständig, positiv och strukturerad. Du trivs i en miljö med högt tempo, är stresstålig och har en god förmåga att ta egna initiativ. Du gillar att lära dig nya saker, är engagerad och bidrar till en trevlig stämning på arbetsplatsen.
Vi ser gärna att du har en gymnasieutbildning inom ekonomi eller administration. Tidigare erfarenhet av administration eller ekonomiarbete är meriterande, men det viktigaste är ditt driv och engagemang.
Om verksamheten
Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Vi är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag som är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner.
Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension. Poolia har ett fokus: att tillsätta kvalificerad kompetens på tjänstemannaområdet. Avgränsningen är vår styrka och det som gör oss till branschens kanske mest erfarna rekryteringskonsulter. Vi har en gedigen erfarenhet inom en rad specialistområden. Vi förstår företagen och deras affärsvillkor. Och vi har en urvalsfilosofi som identifierar varje individs unika förmågor. Tillsammans med en kvalitetssäkrad process, modern kandidatwebb och ledande digitala verktyg är detta grunden i vårt erbjudande - Rätt individ. På rätt plats. Alltid.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74530". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Fanny Davidsson fanny.davidsson@poolia.se 072-177 37 13 Jobbnummer
9530512