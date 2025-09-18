Projektadministratör - Eskilstuna
Till projektavdelningen division Öst söker vi nu efter dig som vill arbeta brett med administrativa uppgifter i nära dialog med divisionschef och projektledare.
Vi äger, utvecklar och förvaltar robusta försvars-fastigheter för fred, kris och krig. Vi är en nära partner för ökad försvarsförmåga, för ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag som projektadministratör
I rollen som projektadministratör fungerar du som ett viktigt administrativt stöd till divisionschefen och hela division Öst. Ditt arbete omfattar ett brett spektrum av administrativa uppgifter, där du bland annat hanterar ekonomiadministration, gör uppföljningar och sammanställningar samt planerar och administrerar beställningar av exempelvis utbildningar och konferenser.
Du bistår även projektledare med olika praktiska uppgifter, vilket kan innebära stöd vid hantering av tillträden, dokumentation och beställningar. I det dagliga arbetet använder du dig av olika stödsystem, som till exempel Agresso och Platina, samt andra system som används för att hantera projektdokumentation.
Du har också en viktig roll i samband med möten och arbetsgrupper, där du ansvarar för att förbereda agendor, skapa struktur och föra anteckningar under möten.
Eftersom rollen är ny kan både arbetsuppgifter och ansvarsområden komma att utvecklas över tid, i takt med verksamhetens behov.Publiceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten har du en slutförd gymnasieutbildning med ekonomisk eller administrativ inriktning eller har motsvarande kompetens för tjänsten förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig, gärna inom ekonomiområdet. Har du dessutom eftergymnasial utbildning med ekonomisk eller administrativ inriktning är det meriterande.
Utöver ovanstående utbildning har du även aktuell erfarenhet av att arbeta i en administrativ roll inom en större organisation. Du har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska. Vidare har du minst fem års dokumenterad erfarenhet av att självständigt arbeta som administratör, med arbetsuppgifter av liknande omfattning och komplexitet. Du har även minst fem års erfarenhet av att arbeta med program inom MS Office, särskilt Excel, Word och PowerPoint.
Körkort B är ett krav då resor förekommer i tjänsten.
Vi ser det meriterande med erfarenhet av att ha arbetat inom en myndighet samt erfarenhet av Fortifikationsverkets verksamhet. Det är även meriterande att ha arbetat med motsvarande arbetsuppgifter inom bygg- och/eller fastighetsbranschen.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. För att trivas i rollen är du hänsynstagande och väldigt samarbetsorienterad. Du arbetar strukturerat enligt givna processer och håller deadlines. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt där du har förmågan att bibehålla gott humör även i pressade situationer.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1200 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Vi använder tester i rekryteringsprocessen.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 12 oktober 2025. Vi kommer att genomföra intervjuer den 4 november. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta divisionschef Niclas Kirchhof 010-44 44 196 eller rekryteringsspecialist Malin von Zweigbergk 010-44 45 675. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
