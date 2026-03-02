Project Procurement Manager
2026-03-02
Din nya roll
Vill du arbeta i teknikens framkant och bidra till utvecklingen av avancerade system som stärker samhällssäkerhet och försvarsförmåga? Nu söker vi en erfaren och affärsdriven Project Procurement Manager till vår kund - en global och högteknologisk koncern där inköp är en strategiskt avgörande funktion i komplexa och affärskritiska projekt.
Som Project Procurement Manager ansvarar du för att leda och utveckla inköpsarbetet i större projekt. Du säkerställer att inköpsstrategi, kommersiella villkor och leverantörsval är fullt integrerade med projektets tekniska krav, tidsplan och budget.
Du arbetar nära teknik/engineering, juridik, finans och projektledning och är den självklara länken mellan inköpsfunktionen och projektets intressenter - både nationellt och internationellt.
Huvudsakliga ansvarsområden
Äga och driva projektets inköpsstrategi - säkerställa rätt kommersiell uppläggning i linje med projektets mål, tidplan, budget och tekniska krav.
Helhetsansvar för inköpsprocessen (end-to-end) - från behovsanalys och RFP till förhandling, kontraktsskrivning och leverantörsuppföljning.
Leda komplexa och affärskritiska förhandlingar - säkerställa optimala villkor, balanserad riskfördelning och långsiktig affärsnytta.
Säkerställa leverans och minimera risk - arbeta proaktivt med leverantörsval, prestationsuppföljning och riskhantering.
Vara den strategiska länken mellan inköp och projektorganisationen - skapa struktur, tydlighet och transparens genom löpande analys och rapportering.
Företagspresentation
Vår kund är ett av Sveriges mest respekterade industriföretag med kunder i över 100 länder. Här får du möjlighet att arbeta med banbrytande teknik och lösningar som bidrar till ett tryggare samhälle - både i Sverige och globalt. Hos dem värdesätts kreativitet, teknisk skicklighet och samarbete, och varje medarbetares insats spelar en viktig roll i att forma framtidens säkerhetslösningar. Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Då är detta arbetsplatsen för dig.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: Enligt överenskommelse Slut: TBD Övrig information: Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Akademisk examen inom Supply Management, ekonomi, teknik, projektledning eller motsvarande relevant område
Minst 3-5 års erfarenhet av strategiskt, projektbaserat inköp
Gedigen erfarenhet av RFP-processer, avtalsstrategi och kontraktshantering i projektmiljö
Betydande erfarenhet av inköp av komplexa system - exempelvis IT-infrastruktur, försvarssystem eller större maskinlösningar där tekniska krav och leveranstider är affärskritiska
Meriterande: Projektledarkompetens; certifiering såsom PMP eller motsvarande
Meriterande: Erfarenhet från teknikdrivna branscher och vana att hantera flera parallella storskaliga projekt
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med Konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
