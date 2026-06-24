Project Manager för fysiska byggen
Agile Resources AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-06-24
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Vill du leda planering och uppföljning av fysiska byggen i produktutvecklingsprojekt? Här får du koordinera testobjekt, prototyper och leveranser i nära samarbete med projektteamet.
Här får du en roll där du driver planering, koordinering och uppföljning av fysiska byggen i produktutvecklingsprojekt. Du arbetar nära projektteamet för att säkra att prototyper, testobjekt och delar finns på plats enligt behov.
Om rollen
Ansvara för planering och styrning av fysiska byggen.
Säkerställa god status mellan system och fysiska testobjekt.
Stötta mindre projekt eller delområden i större projekt.
Arbeta självständigt med stöd från senior projektledare vid behov.
Det här kommer du göra
Planera och följa upp build- och testaktiviteter.
Koordinera med projektteam och närliggande funktioner.
Säkerställa att prototypbehov och materialbehov möts.
Följa upp status, avvikelser och leveranser i projektet.
Vi söker dig som har
2–5 års relevant arbetslivserfarenhet.
Praktisk förståelse för projektarbete och koordinering.
Förmåga att arbeta självständigt med generell handledning.
God kommunikativ förmåga i samarbete med flera intressenter.
Teknik & Verktyg
Projektstyrning
Test- och buildplanering
Uppföljning av prototyper
Produktutvecklingsmiljö
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej specificerat
Språk: Ej specificerat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-98cca0158f9703d2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9977989