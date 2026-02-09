Project Manager Concept & Campaigns Stockholm
2026-02-09
Är du en projektledare med passion för kommunikation, marknadsföring och effektiva butikslösningar? Trivs du i en snabb, kreativ byråmiljö där du driver projekt från start till mål och hanterar flera parallella produktioner i olika former och format? Då kan det här vara rollen för dig.
Om rollen
Vi söker en självgående och engagerad projektledare som gillar tempo, ansvar och variation. I rollen driver du egna projekt och produktioner med fullt ägandeskap - från brief till leverans - och fungerar som en trygg och rådgivande partner till våra kunder.
Du arbetar nära våra kreativa team och externa samarbetspartners för att leverera starka reklamkoncept, butikskampanjer, kreativa aktiveringar och event, med ett
tydligt fokus på produktion, kvalitet och genomförande.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och driva projekt från brief till färdig leverans med ansvar för tidplan, budget och kvalitet
Rådgiva kunder kring kommunikation, kampanjer och aktiviteter i butik
Samordna kreatörer, designers och produktionsteam i både tryckta, digitala och fysiska miljöer
Hantera flera pågående projekt parallellt i en dynamisk nordisk byråmiljö
Vem vi tror att du är
Har relevant utbildning och minst 3-4 års erfarenhet av projekt- eller produktionsledning inom kommunikation, reklam eller marknadsföring.
Är självgående, proaktiv och lösningsorienterad - du får saker att hända.
Affärsmässig, tydlig och prestigelös med stark samarbetsförmåga.
En relationsbyggare som skapar förtroende hos både kunder och kollegor.
Van vid högt tempo och komplexa produktioner med många parallella spår.
Erfarenhet av butiksmiljöer, retail marketing, aktiveringar eller event
är meriterande.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett måste (annat Nordisk
språk är meriterande).
Varför WaveCrest?
Hos WaveCrest blir du en del av ett kreativt, ambitiöst och varmt team som ständigt vill ta nästa steg. Vi arbetar med ledande varumärken och skapar kommunikation och upplevelser i butik som gör verklig skillnad - för både varumärke och försäljning. Rollen är hands-on och erbjuder stort ansvar, variation och goda utvecklingsmöjligheter. På vårt Stockholmskontor arbetar vi nära kunder som Electrolux, ATG, Sibylla, Lambi, Tempur, Sony, Nespresso med många fler. Publiceringsdatum2026-02-09Så ansöker du
Redo att ta nästa steg?
Skicka ditt CV och personliga brev senast 19 februari.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Tjänsten är tillsvidare med placering på vårt kontor på Södermalm i Stockholm. Anställnings
start från 7 april.
Om WaveCrest
WaveCrest är en nordisk shopper marketing byrå specialiserad på Retail Marketing & Brand Experience. Vi hjälper varumärken och återförsäljare att skapa effektfull kommunikation, starka upplevelser och tydliga resultat - i butik och i gränslandet mellan fysisk och digital miljö. Med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland kombinerar vi strategi, kreativitet och aktivering för att driva försäljning, engagemang och långsiktig varumärkeslojalitet. Vi tror på insiktsdrivna idéer, nära samarbeten och lösningar som fungerar där köpbesluten faktiskt tas.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb.
WaveCrest Sweden AB (org.nr 556551-1945), https://www.wavecrest.io
STOCKHOLM
