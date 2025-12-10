Project Manager - Storage/dock 503 Beccs
2025-12-10
Om tjänsten Uppdragsperiod: 02-feb-2026 - 31-dec-2026 med stor möjlighet till förlängning
Vår kund söker en erfaren Project Manager som vill ta helhetsansvar för planering, genomförande och leverans av lagrings-, Dock 503- och utskeppningsområdet inom Work Package 3: CC & Liquefaction i BECCS-projektet.I denna roll driver du hela projektlivscykeln - från design och planering till byggnation, installation, driftsättning och överlämning Om rollenSom Project Manager - Storage / Dock 503 ansvarar du för att leverera hela omfattningen inom lagring, Dock 503 och utskeppning, i tid, inom budget och enligt gällande krav på kvalitet, säkerhet och miljö.
Du ansvarar särskilt för leveransen av Storage Bullet Tanks och för att säkerställa att all installation sker enligt projektets specifikationer.Rollen har ett stort inslag av koordinering mellan funktioner såsom inköp, teknik, projektstyrning och platsorganisation. Du arbetar främst från projektets huvudkontor i Stockholm.Huvudsakliga ansvarsområden
• Leda det fullständiga genomförandet av lagrings-, Dock 503- och utskeppningsområdet, inklusive planering, genomförande och uppföljning.
• Ansvara för leveransen av Storage Bullet Tanks och samordna entreprenörer för installation
• Upprätta, följa upp och driva projektplanen för hela scope:t, i linje med övergripande projektmål.
• Konsolidera planer från alla discipliner och identifiera milstolpar, risker och kritiska faktorer.
• Eskalera avvikelser från budget, tidplan eller scope som kan påverka Work Package 3.
• Följa upp prestation hos entreprenörer, underentreprenörer och interna team, samt säkerställa avvikelsehantering.
• Samordna med stödfunktioner såsom inköp, teknik, projektkontroll, m.fl.
• Leverera kontinuerliga rapporter om status, budget, risker och eventuella problem.
• Säkerställa att industriella standarder, säkerhetskrav och interna policies följs, inklusive kontraktshantering.
• Övervaka resursbehov och säkerställa att projektet har rätt kompetenser och stöd vid rätt tidpunkt.
• Aktivt delta i och ibland leda viktiga samordningsmöten
•
Kvalifikationer Erfarenhet
• Minst 15 års erfarenhet av projektledning inom större industri-, anläggnings- eller ingenjörsprojekt.
• Meriterande med bakgrund inom energi-, olje-, gas- eller processindustri samt erfarenhet av lagringssystem och kaj-/dockinstallationer.
Färdigheter
• Stark förmåga att leda, samordna och prioritera i komplexa projektmiljöer.
• Mycket god kommunikations- och ledarskapsförmåga.
• Förmåga att driva projekt från planering till färdig leverans inom tid, kostnad och kvalitet.
Kunskaper
• Djup teknisk förståelse för lagringssystem, dockinfrastruktur och industriell integration.
• Stark kunskap inom LiCO2-, BOG- och kryogena processer.
• God förståelse för projektmetodik, kontraktshantering, upphandling samt branschspecifika säkerhets- och regulatoriska krav.
Kompetenser
• Dokumenterat god förmåga att leda projekt genom alla faser med hög kvalitet och robust riskhantering.
• Analytisk, beslutsstark och proaktiv.
• Trivs med att arbeta under press och hantera flera prioriteringar parallellt.
• Noggrann och lösningsorienterad med stark fokus på leverans.
Utbildning
• Civilingenjör eller master/bachelor inom bygg, anläggning, struktur eller närliggande område.
• Alternativt: dokumenterad flerårig erfarenhet från liknande projekt i stor skala.
Språk
• Mycket goda kunskaper i engelska (tal och skrift).
• Svenska och italienska är meriterande men inte krav.
Övrigt
• Van vid att följa upp projektets KPI:er och snabbt identifiera risker och avvikelser.
• Proaktiv i problemlösning och van vid att agera i en snabb och dynamisk projektmiljö.
Om arbetsgivaren Vi på 21Activa har över 30 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering.
Med fokus på lager, logistik, transport och administration hjälper vi företag i Stockholm, Uppsala, Roslagen och Mälardalen att hitta rätt kompetens.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som står för trygghet och engagemang. När våra medarbetare mår bra skapas de bästa resultaten för våra kunder. Ersättning
